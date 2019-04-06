Mulheres mortas em acidente na BR 101 em Sooretama são identificadas

O acidente que interditou a BR 101 na manhã deste sábado (6), em Sooretama, Norte do Espírito Santo, matou duas mulheres da mesma família. São elas: Tacia de Siqueira, de 33 anos, e Bianca Aksachi Queiroz, de 21 anos. Ambas estavam no carro que bateu de frente com uma carreta. A mais velha faria aniversário na próxima terça-feira (9) e deixa uma filha de seis anos e um filho de um ano.
Segundo perfis nas redes sociais, a capixaba Tacia era farmacêutica e a baiana Bianca estudava odontologia. Familiares informaram que as mulheres voltavam de
para
, quando se envolveram no acidente, na altura do km 110, na cidade de
, também na região
do
O grau de parentesco entre elas não foi informado. De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (COC) da Eco 101, concessionária que administra a via, ambas morreram ainda no local. O carro em que estavam parou virado de ponta cabeça às margens da rodovia. Os corpos das duas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A carreta que colidiu com o veículo delas estava carregada com 24 toneladas de mamão e havia saído da Bahia, com destino a Santa Catarina. Apesar de ter tombado às margens da rodovia, o motorista ficou ileso, também segundo assessoria da Eco 101.