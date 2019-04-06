Mulheres mortas em acidente na BR 101 em Sooretama são identificadas

(6), em Sooretama, Norte do Espírito Santo, matou duas mulheres da mesma família. São elas: Tacia de Siqueira, de 33 anos, e Bianca Aksachi Queiroz, de 21 anos. Ambas estavam no carro que bateu de frente com uma carreta. A mais velha faria aniversário na próxima terça-feira (9) e deixa uma filha de seis anos e um filho de um ano.