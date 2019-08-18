Mulher morre em acidente e quatro pessoas ficam feridas em Linhares

Uma batida entre dois carros na, que liga o centro deao balneário de, nodo Estado, tirou a vida de uma mulher e deixou outras quatro pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 23 horas deste sábado (17) e fez com que Geciele Oliveira, de 38 anos, morresse na hora.

A filha dela, que não teve a idade informada, foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce. O motorista que dirigia o carro em que as duas estavam, assim como os dois homens que ocupavam o outro veículo, foram levados para o Hospital Geral de Linhares, com ferimentos de menor gravidade.