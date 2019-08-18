Mulher morre em acidente e quatro pessoas ficam feridas em Linhares

Uma batida entre dois carros na ES 358, que liga o centro de Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, no Norte do Estado, tirou a vida de uma mulher e deixou outras quatro pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 23 horas deste sábado (17) e fez com que Geciele Oliveira, de 38 anos, morresse na hora.
A filha dela, que não teve a idade informada, foi socorrida em estado grave para o Hospital Rio Doce. O motorista que dirigia o carro em que as duas estavam, assim como os dois homens que ocupavam o outro veículo, foram levados para o Hospital Geral de Linhares, com ferimentos de menor gravidade.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal aconteceu na altura da ponte que serve de passagem para quem vai à Unidade de Tratamento de Gás Cacimbas (UTGC). A causa do acidente, no entanto, não foi identificada.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo de Geciele Oliveira foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exame cadavérico.
Procurados, os hospitais não passaram informações a respeito do estado de saúde das pessoas que ficaram feridas.