Motociclista morre em acidente em Nova Venécia

Um homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados, morreu em um acidente na rodovia ES 220, em Nova Venécia, já próximo à cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. A bordo de uma motocicleta, ele colidiu contra um caminhão, no final da tarde desta segunda-feira (24), e não resistiu aos ferimentos.
A mulher que também estava na moto foi socorrida e encaminhada a um pronto socorro da região com uma fratura na perna. O hospital particular não quis informar o atual estado de saúde da vítima. O motorista do caminhão não ficou ferido. As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 17h26 para atender a ocorrência.
Homem morre em acidente na ES 220, em Nova Venécia