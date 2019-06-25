Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Motociclista morre em acidente em Nova Venécia

Vítima bateu a moto contra um caminhão; mulher que estava junto foi levada para hospital

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 22:14

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jun 2019 às 22:14
Um homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados, morreu em um acidente na rodovia ES 220, em Nova Venécia, já próximo à cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. A bordo de uma motocicleta, ele colidiu contra um caminhão, no final da tarde desta segunda-feira (24), e não resistiu aos ferimentos.
A mulher que também estava na moto foi socorrida e encaminhada a um pronto socorro da região com uma fratura na perna. O hospital particular não quis informar o atual estado de saúde da vítima. O motorista do caminhão não ficou ferido. As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 17h26 para atender a ocorrência.
Homem morre em acidente na ES 220, em Nova Venécia
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Nova Venécia Vila Pavão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados