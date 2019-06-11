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Colisão em rodovia

Motociclista morre em acidente com ônibus em Linhares

Moto bateu no para-choque dianteiro do ônibus. Vítima foi socorrido pelos bombeiros e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 14:29

Publicado em 

11 jun 2019 às 14:29
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Uma pessoa morreu após um acidente entre motocicleta e ônibus, na Rodovia ES 248, na zona rural de Linhares, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (10). Socorrido pelos bombeiros, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já fazia o atendimento da vítima quando a equipe chegou no local. O condutor do ônibus contou aos policiais que seguia atrás de um veículo quando a moto, uma CG Titan de cor preta, saiu de repente de trás, invadiu a contramão e atingiu o ônibus no para-choque dianteiro.
Após ser socorrido, o motociclista foi levado para o Hospital Rio Doce devido à gravidade de seu estado de saúde. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital horas depois. Como estava sem documentação, a vítima não foi identificada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Motociclista morre em acidente com ônibus em Linhares

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