Motociclista morre em acidente com ônibus em Linhares

Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros já fazia o atendimento da vítima quando a equipe chegou no local. O condutor do ônibus contou aos policiais que seguia atrás de um veículo quando a moto, uma CG Titan de cor preta, saiu de repente de trás, invadiu a contramão e atingiu o ônibus no para-choque dianteiro.

Após ser socorrido, o motociclista foi levado para o Hospital Rio Doce devido à gravidade de seu estado de saúde. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital horas depois. Como estava sem documentação, a vítima não foi identificada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.