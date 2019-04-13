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Colisão de moto

Motociclista morre após bater em poste em rodovia de Colatina

O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (12). João Inocêncio de Abreu Júnior, de 27 anos, estava sozinho na moto

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 13:16

Publicado em 

13 abr 2019 às 13:16
Motociclista bateu em poste e morreu na hora na ES 446, em Colatina Crédito: 8º Batalhão da Polícia Militar
Um motociclista de 27 anos morreu na hora após bater em um poste na Rodovia ES 446, no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (12), por volta de 18h35.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que João Inocêncio de Abreu Júnior seguia sozinho no veículo Honda CG 125 FAN, de cor azul, no sentido Centro ao bairro Olívio Zanotelli, quando perdeu o controle da moto, subiu no meio-fio e bateu no poste. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte da vítima.
O corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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