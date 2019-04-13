Motociclista morre após bater em poste em rodovia de Colatina

Motociclista bateu em poste e morreu na hora na ES 446, em Colatina Crédito: 8º Batalhão da Polícia Militar

Um motociclista de 27 anos morreu na hora após bater em um poste na Rodovia ES 446, no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (12), por volta de 18h35.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que João Inocêncio de Abreu Júnior seguia sozinho no veículo Honda CG 125 FAN, de cor azul, no sentido Centro ao bairro Olívio Zanotelli, quando perdeu o controle da moto, subiu no meio-fio e bateu no poste. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte da vítima.