Motociclista morre ao se chocar contra carreta na BR 101, em Ibiraçu

De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta de 1h30 deste domingo (30). Ambulâncias da empresa foram acionadas, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Por conta do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada, mas foi liberada por volta das 4h30.