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Acidente grave

Motociclista morre ao se chocar contra carreta na BR 101, em Ibiraçu

A moto colidiu com uma carreta no km 221, por volta das 1h30 deste domingo (30)
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

30 jun 2019 às 18:26

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 18:26

O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem morreu em um grave acidente registrado na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado. A vítima, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), conduzia uma moto e seguia sentido Vitória quando colidiu com uma carreta, no km 221.
De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta de 1h30 deste domingo (30). Ambulâncias da empresa foram acionadas, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Por conta do acidente, a rodovia precisou ser totalmente interditada, mas foi liberada por volta das 4h30.
 

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