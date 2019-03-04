Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovem ferido

Motociclista morre ao bater em caminhão em Rio Bananal

Segundo testemunhas, o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem e bateu em um caminhão

Publicado em 

04 mar 2019 às 13:22

Publicado em 04 de Março de 2019 às 13:22

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na tarde deste domingo (3), por volta das 17h, na Rodovia Roberto Calmon, na região de Córrego Sangali, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Estado. A batida envolveu um caminhão e uma moto Honda Biz.
>Jovem morre após acidente em Ibatiba
Segundo informações da Polícia Militar, na moto estavam dois homens, de 37 e 18 anos. O piloto tentou realizar uma ultrapassagem quando acabou colidindo na lateral de um caminhão que vinha no mesmo sentido.
Policial civil morre em acidente de moto na BR 262 após plantão
Com o impacto da colisão, o homem de 37 anos, identificado como Marcelo Olegário dos Santos, não resistiu e morreu no local. O jovem de 18 anos sofreu ferimentos e foi levado para um hospital de Linhares.
ULTRAPASSAGEM
Para a polícia, o motorista do caminhão contou que seguia no sentido Linhares, quando em uma curva se deparou com a moto em sua mão de direção ultrapassando quatro carros. O condutor disse ainda que tentou desviar para evitar a colisão, mas a moto colidiu na lateral do caminhão, ferindo os dois ocupantes.
O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A perícia da Polícia Civil foi acionada, o corpo recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML), onde ainda aguarda liberação.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Rio Bananal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados