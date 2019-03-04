Motociclista morre ao bater em caminhão em Rio Bananal

Rio Bananal, no Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na tarde deste domingo (3), por volta das 17h, na Rodovia Roberto Calmon, na região de Córrego Sangali, na zona rural de, no Norte do Estado . A batida envolveu um caminhão e uma moto Honda Biz.

Segundo informações da Polícia Militar, na moto estavam dois homens, de 37 e 18 anos. O piloto tentou realizar uma ultrapassagem quando acabou colidindo na lateral de um caminhão que vinha no mesmo sentido.

Com o impacto da colisão, o homem de 37 anos, identificado como Marcelo Olegário dos Santos, não resistiu e morreu no local. O jovem de 18 anos sofreu ferimentos e foi levado para um hospital de Linhares.

ULTRAPASSAGEM

Para a polícia, o motorista do caminhão contou que seguia no sentido Linhares, quando em uma curva se deparou com a moto em sua mão de direção ultrapassando quatro carros. O condutor disse ainda que tentou desviar para evitar a colisão, mas a moto colidiu na lateral do caminhão, ferindo os dois ocupantes.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A perícia da Polícia Civil foi acionada, o corpo recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML), onde ainda aguarda liberação.