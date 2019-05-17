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Insegurança

Moradores reclamam após posto da PM ser desativado em Linhares

Destacamento da Polícia Militar, na Vila de Regência, foi fechado. Comunidade se queixa de insegurança e diz que balneário fica muito distante da sede do município

Publicado em 

17 mai 2019 às 14:39

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 14:39

Departamento da PM de Regência Crédito: Reprodução TV Gazeta Norte
Moradores da Vila de Regência, em Linhares, região Norte do Estado, estão revoltados. Isso porque o Destacamento da Polícia Militar (DPM), que fica no balneário, foi desativado. De acordo com a comunidade, eles se sentem inseguros com a medida e afirmam que a localidade fica muito distante da sede do município, o que dificultaria para os militares garantirem a segurança na região.
O presidente da associação de moradores, Edenir dos Santos, contou que não há mais policiais no DPM desde o Carnaval. “A última vez que estiveram aqui foi no decorrer do verão todo e no Carnaval. Mas a gente nunca esperava receber essa notícia agora. No momento não explicaram (o motivo de fechar o destacamento). Mas a gente vai atrás para não perder o que a gente lutou tanto para ter”, garantiu.
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Para o pescador Noel Júnior, o fechamento do DPM vai prejudicar o comércio e o turismo no balneário. “É triste, impactante, porque a gente tem a necessidade até pelo grande número de turistas na comunidade e pelo comércio em geral. Temos ocorrências em localidades próximas que precisam do destacamento, que precisam de uma ação rápida da polícia devido à distância entre Regência e Linhares. Com chuva e estrada ruim se torna muito inviável, e temos aqui um lugar apropriado, pintado, bem localizado dentro da nossa comunidade e a gente não pode perder isso. Não tem porque tirar uma coisa que já existe e atende à comunidade”, afirmou.
RONDA COM VIATURA
Os moradores disseram que a PM justificou para eles que uma viatura faria a ronda em Regência e na localidade vizinha de Areal duas vezes por semana. No entanto, eles acreditam que não será suficiente para garantir a segurança do local.
“Infelizmente, o Estado está deixando de fazer o seu papel. Então, esperamos no mínimo que o Estado possa se fazer presente, uma vez que a estrada é de difícil acesso, para o policiamento chegar aqui é difícil. É preciso fazer algo para não deixar a comunidade à mercê”, pediu o morador Carlos Sangália.
O posto da PM foi incendiado em fevereiro de 2017, durante a greve dos policiais militares no Estado. Na ocasião, o destacamento foi reformado pelos próprios moradores. “Nós reformamos esse posto para dar condição física a Polícia Militar. Buscamos o governo do Estado esse apoio alguns anos atrás, para ter esse sentimento de segurança. Agora a gente vê tudo isso por água abaixo, por falta de mão de obra, de pessoas para poder trabalhar aqui. É muito complicado”, lamentou o comerciante Messias Caliman.
O OUTRO LADO
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, a comandante da 1ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, tenente Jéssica, explicou que o DPM de Regência será mantido apenas como ponto de apoio.
Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que o destacamento não foi desativado, a unidade funciona 24 horas por dia apenas no verão, quando o local demanda reforço no policiamento, por conta da grande movimentação de turistas.
“Nos demais períodos do ano, o local é usado como base para os policiais que vão para o local em dias e horários estratégicos. Cabe ressaltar que nos demais horários e dias, a região é atendida pelo DPM de Bebedouros e pela 1ª Companhia, que está sempre disponível quando acionados, via Ciodes (190), ou diretamente nas bases”, diz a nota.
Além disso, a PM justifica que o índice de furto e roubo no balneário é baixo. “Desde o início do ano até hoje (17), apenas um furto foi registrado no local. O comando da 1ª Cia do 12º Batalhão da PM reforça que está à disposição da comunidade para tirar quaisquer dúvida e ouvir as demandas, para juntos adequarem as ações de segurança desenvolvidas no local”, finaliza a nota.
Moradores reclamam após posto da PM ser desativado em Linhares
 

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