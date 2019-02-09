Moradores de bairro em Colatina sofrem com esgoto a céu aberto

Esgoto a céu aberto, no bairro de Colatina Velha, em Colatina. Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado, enfrentam diariamente graças à ausência de saneamento básico na região. O esgoto de várias casas cai em um terreno na Rua Luiz Gasparini, que fica bem ao lado de algumas residências. Doenças, mau cheiro, ratos e animais peçonhentos. Estes são só alguns dos inimigos que os moradores do bairro Colatina Velha, em, nodo Estado, enfrentam diariamente graças à ausência de saneamento básico na região. O esgoto de várias casas cai em um terreno na Rua Luiz Gasparini, que fica bem ao lado de algumas residências.

Com muito lixo acumulado, o local tem um cheiro bastante desagradável e atrai animais como insetos, aranhas, ratos e até cobra, mais recentemente. “Vira e mexe a gente acorda assustada com esses bichos dentro de casa. Já reclamamos várias vezes, mas a situação só piora”, desabafou a manicure Polyana da Silva.

Outra preocupação comum aos moradores do bairro é a maior proliferação de doenças. “As crianças aparecem sempre com muitas feridas de mosquitos e vivem doentes, precisando de medicação”, contou a dona de casa Rozilene de Freitas. “A minha sobrinha já pegou meningite”, relembrou ela, que vive essa situação há 49 anos.

Para agravar o problema, quando chove, o esgoto e o lixo vão parar no meio da rua. “Já aconteceu dessa sujeira passar dos 60 centímetros de altura. Quando chove, o boeiro transborda e tudo começa a invadir as casas mais baixas”, disse o pedreiro Valdecy de Freitas, irmão de Rozilene, que tenta limpar o local há 25 anos. “Eles cobram taxa de esgoto, mas não temos nada aqui”, reclamou.

MAIS UM PROBLEMA

Bambuzal traz problemas para moradores de Colatina Velha, em Colatina. Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Além do esgoto a céu aberto, os moradores de Colatina Velha também sofrem com um bambuzal que fica no mesmo terreno. Sem poda, ele já atinge janelas e portas de, pelo menos, duas casas. Cada bambu, então, acaba servindo de meio para que animais atraídos pela sujeira entrem nas residências. Além de dificultar o acesso dos moradores aos respectivos lares.

O OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Colatina afirmou que realiza limpezas constantemente no local. Disse também que até junho deste ano deverá ser construída uma galeria no bairro, como parte de um projeto de interligação da rede de esgoto, que prevê 100% de tratamento na cidade.