Ministério Público denuncia pastor por acusação de estupro em 2015

A mulher compareceu ao local após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã Crédito: Fernando Madeira

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, informa que denunciou à Justiça o pastor Georgeval Alves pela acusação de estupro de uma mulher em 2015.

A ex-funcionária que trabalhou no salão do pastor em 2015 procurou a 16ª Delegacia Regional de Linhares para denunciá-lo por estupro. A mulher compareceu ao local após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã.