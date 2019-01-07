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Menino morre afogado ao confundir buraco com poça d'água em Linhares

Buraco estava cheio de água por conta das últimas chuvas na zona rural do município

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 13:02

Publicado em 

07 jan 2019 às 13:02
Corpo foi encaminhado ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um menino de apenas 6 anos morreu após entrar em um buraco que confundiu com uma poça d’água em uma fazenda no interior de Linhares. Segundo a Polícia Militar, Wyslen Ranieris Souza da Conceição saiu para brincar com dois primos nos arredores de uma fazenda de Bananal do Sul, zona rural do município, quando avistaram uma poça d’água, que na verdade era um buraco que estava cheio de água por conta das últimas chuvas. Eles resolveram entrar na água e Wyslen acabou se afogando. Familiares tentaram socorrer o menino e o levaram para dentro da casa, mas ele já estava morto.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML).
> Menino morre afogado após entrar em rio de Boa Esperança
NOVA VENÉCIA
Em Nova Venécia, um homem morreu afogado na represa de uma propriedade rural do interior do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem documentos e o afogamento aconteceu pela manhã. Ele aparenta ter entre 30 e 40 anos e tomava banho na represa com mais três pessoas quando afundou nas águas. O corpo só foi encontrado à tarde. Conhecidos disseram aos bombeiros que o homem é de Mantena (MG).
Menino morre afogado ao confundir buraco com poça dENTITY_apos_ENTITYágua em Linhares

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