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Em nova vistoria

Marinha não encontra vestígios de óleo em praias do Norte do ES

Em relatório divulgado na manhã desta sexta-feira (8), Marinha informa que fez monitoramento nas praias de Conceição da Barra e não houve registro da substância no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 13:31

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 13:31

Base de apoio construída no balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
Marinha não encontra vestígios de óleo em praias do Norte do ES
Em um relatório divulgado na manhã desta sexta-feira (8), a Marinha do Brasil informou que não encontrou no litoral do Espírito Santo vestígios do óleo que atingiu diversas praias do Nordeste do país.
O documento afirma que um monitoramento foi realizado pela manhã nas praias de Conceição da Barra, de forma minuciosa, com observação de eventual detalhes onde os monitores desceram dos quadriciclos, observaram o limite da maré baixa e alta e não constataram nada.

FUZILEIROS NAVAIS

Além disso, a Marinha destacou que os fuzileiros navais estabelecidos no Norte do Espírito Santo, realizam trabalho de reconhecimento da região, em caráter preventivo, com militares baseados em São Mateus e em Conceição da Barra.
Uma base foi montada no balneário de Guriri, em São Mateus, e servirá de apoio aos militares durante os trabalhos de monitoramento das praias e também de limpeza, caso as manchas de óleo cheguem ao Estado.

ONDE ESTÃO AS MANCHAS?

Em nota enviada na manhã desta sexta-feira(8), o Ibama confirmou que a última aparição de vestígios foi em Nova Viçosa, Litoral Sul da Bahia, há cinco dias. E ressaltou que nenhum vestígio de óleo foi encontrado nas praias capixabas.

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