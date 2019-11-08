Base de apoio construída no balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Marinha não encontra vestígios de óleo em praias do Norte do ES

Em um relatório divulgado na manhã desta sexta-feira (8), a Marinha do Brasil informou que não encontrou no litoral do Espírito Santo vestígios do óleo que atingiu diversas praias do Nordeste do país.

O documento afirma que um monitoramento foi realizado pela manhã nas praias de Conceição da Barra, de forma minuciosa, com observação de eventual detalhes onde os monitores desceram dos quadriciclos, observaram o limite da maré baixa e alta e não constataram nada.

FUZILEIROS NAVAIS

Uma base foi montada no balneário de Guriri, em São Mateus, e servirá de apoio aos militares durante os trabalhos de monitoramento das praias e também de limpeza, caso as manchas de óleo cheguem ao Estado.

ONDE ESTÃO AS MANCHAS?