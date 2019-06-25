Mais um ônibus pega fogo em Aracruz

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda devem ser apuradas, mas apesar do trabalho, o veículo teve perda total. Ainda segundo a ocorrência, no momento do incêndio não havia passageiros no ônibus e apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Questionada, a empresa Expresso Aracruz ressaltou que o incêndio não foi causado por problemas mecânicos e que o veículo possui apenas nove anos de uso. A empresa disse ainda que toda a frota passa constantemente por revisões e manutenções preventivas e explicou que a perícia vai apontar as causas do incêndio.