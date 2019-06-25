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Aracruz

Mais um ônibus pega fogo em Aracruz

O incêndio foi na tarde desta terça-feira (25); Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 18:36

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

25 jun 2019 às 18:36

Um ônibus da empresa Expresso Aracruz, responsável pelo transporte coletivo no município, pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (25), em uma rua que fica próximo a uma instituição de ensino particular no bairro Vila Nova. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 12h30.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda devem ser apuradas, mas apesar do trabalho, o veículo teve perda total. Ainda segundo a ocorrência, no momento do incêndio não havia passageiros no ônibus e apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Questionada, a empresa Expresso Aracruz ressaltou que o incêndio não foi causado por problemas mecânicos e que o veículo possui apenas nove anos de uso. A empresa disse ainda que toda a frota passa constantemente por revisões e manutenções preventivas e explicou que a perícia vai apontar as causas do incêndio.

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