Loja de eletrodomésticos pega fogo em Pinheiros

Móveis e eletrodomésticos queimados foram retirados da loja, em Pinheiros Crédito: Internauta

Uma loja de eletrodomésticos no Centro de Pinheiros , região Norte do Estado, pegou fogo na noite desta segunda-feira (20). O incêndio começou por volta das 19 horas. Para controlar as chamas, os bombeiros levaram quase duas horas. Ninguém se feriu, mas quase todo o estoque do estabelecimento ficou destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi preciso que dois carros-pipa ajudassem a apagar o fogo. O trabalho durou quase duas horas. O incêndio atingiu o interior da loja e consumiu grande parte dos móveis e eletrodomésticos.

Interior da loja ficou destruído após incêndio em Pinheiros Crédito: Internauta

Os bombeiros vistoriaram os imóveis vizinhos. O depósito da loja e um apartamento que fica ao lado do estabelecimento ficaram com as paredes escuras por conta da fumaça. Apesar do susto, a estrutura do prédio não foi comprometida. A causa do incêndio ainda não foi determinada. O Corpo de Bombeiros acredita que tudo começou com um curto-circuito.

O proprietário da loja, Milton Oliveira Caires, disse para a TV Gazeta Norte que ainda não calculou o prejuízo, mas explicou que será necessário fazer uma reforma geral e que perdeu praticamente todos os móveis e eletrodomésticos. O local ficará fechado por tempo indeterminado.