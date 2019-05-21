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Incêndio

Loja de eletrodomésticos pega fogo em Pinheiros

Incêndio aconteceu na noite desta segunda-feira (20) e demorou quase duas horas para ser controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu, mas dono do estabelecimento contou que perdeu quase todo o estoque

Publicado em 

21 mai 2019 às 14:36

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 14:36

Móveis e eletrodomésticos queimados foram retirados da loja, em Pinheiros Crédito: Internauta
Uma loja de eletrodomésticos no Centro de Pinheiros, região Norte do Estado, pegou fogo na noite desta segunda-feira (20). O incêndio começou por volta das 19 horas. Para controlar as chamas, os bombeiros levaram quase duas horas. Ninguém se feriu, mas quase todo o estoque do estabelecimento ficou destruído.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi preciso que dois carros-pipa ajudassem a apagar o fogo. O trabalho durou quase duas horas. O incêndio atingiu o interior da loja e consumiu grande parte dos móveis e eletrodomésticos.
Interior da loja ficou destruído após incêndio em Pinheiros Crédito: Internauta
Os bombeiros vistoriaram os imóveis vizinhos. O depósito da loja e um apartamento que fica ao lado do estabelecimento ficaram com as paredes escuras por conta da fumaça. Apesar do susto, a estrutura do prédio não foi comprometida. A causa do incêndio ainda não foi determinada. O Corpo de Bombeiros acredita que tudo começou com um curto-circuito.
O proprietário da loja, Milton Oliveira Caires, disse para a TV Gazeta Norte que ainda não calculou o prejuízo, mas explicou que será necessário fazer uma reforma geral e que perdeu praticamente todos os móveis e eletrodomésticos. O local ficará fechado por tempo indeterminado.
 

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