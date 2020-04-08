Linhares toma medidas para evitar aglomerações na venda do palmito

Venda de palmito Crédito: Carlos Alberto Silva

Em Linhares , no Norte do Espírito Santo, a tradicional venda de palmito fresco para a produção da torta capixaba, um dos pratos mais consumidos na Semana Santa, está acontecendo com medidas para evitar a aglomeração de pessoas. A regulamentação acontece para evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus no município.

Segundo a prefeitura, vai ser promovido um controle na circulação dos consumidores, para impedir aglomerações. Os fiscais de postura, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e as equipes da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, vão atuar nos locais de comercialização do produto. Os vendedores também terão que seguir medidas sanitárias.

Os vendedores deverão utilizar equipamentos de proteção individual, como as máscaras, e tomar as medidas de higienização com o uso de álcool, bem como orientar os consumidores da necessidade de ficarem afastados no mínimo 1,5 metro um do outro, disse o diretor do Departamento Municipal de Fiscalização, Laurindo Charles.

De acordo com a prefeitura, os vendedores poderão comercializar o palmito até esta sexta-feira (10), das 7h às 18h. Os pontos definidos para a comercialização do produto são: na área externa do Parque de Exposições, no BNH; ao lado da Unidade de Saúde do bairro Interlagos, localizada na avenida Vasco Fernandes Coutinho; e próximo à Unidade de Saúde entre os bairros Araçá e Aviso.

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