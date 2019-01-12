Linhares registra quatro tentativas de homicídio em 6 horas

A PM não soube informar o estado de saúde das vítimas e nem se os crimes teriam ligação entre si Crédito: Pixabay

Espírito Santo, entre a noite desta sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12). Em apenas seis horas, três jovens, incluindo um menor de idade, foram vítimas de disparos de armas de fogo; e uma mulher de 40 anos levou duas facadas. Quatro tentativas de homicídios foram registradas em Linhares, no Norte do, entre a noite desta sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (12). Em apenas seis horas, três jovens, incluindo um menor de idade, foram vítimas de disparos de armas de fogo; e uma mulher de 40 anos levou duas facadas.

Polícia Militar, as quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares. Os jovens não souberam informar quem poderia ter efetuado os disparos; e a mulher acusada de ter desferido os golpes com a faca não foi localizada. A PM não soube informar o estado de saúde das vítimas e nem se os crimes teriam ligação entre si. De acordo com os registros da, as quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares. Os jovens não souberam informar quem poderia ter efetuado os disparos; e a mulher acusada de ter desferido os golpes com a faca não foi localizada. A PM não soube informar o estado de saúde das vítimas e nem se os crimes teriam ligação entre si.

OS CASOS

A primeira das quatro tentativas de homicídio aconteceu por volta das 21h dessa sexta-feira (11), no bairro Novo Horizonte. O jovem de 23 anos contou à PM que foi atingido por um disparo de arma de fogo no braço esquerdo, na altura do cotovelo, em frente à própria casa. Os autores teriam passado atirando a bordo de uma moto preta.

Mais tarde, às 23h47, uma mulher de 40 anos estava bebendo com uma amiga em um bar, no bairro Planalto, quando as duas se estranharam com outra mulher. A irmã desta, que estava com uma faca, desferiu dois golpes que atingiram as costas e o braço esquerdo da vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Já na madrugada deste sábado (12), às 2h55, outro jovem de 23 anos deu entrada no Hospital Geral de Linhares. No local, a vítima afirmou à PM que estava com um amigo na praça de Sooretama, cidade vizinha a Linhares, quando dois homens em uma moto preta passaram atirando. O disparo atingiu a coxa esquerda da vítima.

Apenas dez minutos depois, aconteceu o último caso, que fez como vítima um jovem de 17 anos. Segundo depoimento do adolescente à polícia, ele sofreu os disparos enquanto estava na casa da tia, no bairro Planalto. Efetuados por dois suspeitos, os tiros atingiram o antebraço esquerdo e a face esquerda do menino.