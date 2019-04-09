Juiz vai decidir sobre sentença ou júri popular no caso do pastor George

O pastor George Alves negou em todos os momentos que tenha abusado das crianças Crédito: Fernando Madeira

O juiz da Vara Criminal de Linhares , André Dadalto, recebeu, nesta segunda-feira (08), a conclusão do processo que apura a participação do pastor Georgeval Alves Gonçalves e da mulher dele, a também pastora Juliana Salles na morte dos filhos Kauã e Joaquim. O crime vai completar um ano no próximo dia 21 de abril.

Com o processo concluído, o próximo passo é o juiz analisar se reconhece a materialidade das provas e os indícios de autoria, entre outros pontos. Em seguida, o juiz publica sentença decidindo se o casal será ou não levado a júri popular.

A sentença de pronúncia, entretanto, não põe fim ao processo: ela apenas decide que existem indícios de um crime doloso contra a vida e que o acusado pode ser o culpado e que, por se tratar de um crime doloso contra a vida, o processo será julgado por um tribunal do júri e não por um juiz sozinho.