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Processo concluído

Juiz vai decidir sobre sentença ou júri popular no caso do pastor George

Com o processo concluído, o próximo passo é o juiz analisar se reconhece a materialidade das provas e os indícios de autoria, entre outros pontos

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 16:51

Publicado em 

09 abr 2019 às 16:51
O pastor George Alves negou em todos os momentos que tenha abusado das crianças Crédito: Fernando Madeira
O juiz da Vara Criminal de Linhares, André Dadalto, recebeu, nesta segunda-feira (08), a conclusão do processo que apura a participação do pastor Georgeval Alves Gonçalves e da mulher dele, a também pastora Juliana Salles na morte dos filhos Kauã e Joaquim. O crime vai completar um ano no próximo dia 21 de abril.
Com o processo concluído, o próximo passo é o juiz analisar se reconhece a materialidade das provas e os indícios de autoria, entre outros pontos. Em seguida, o juiz publica sentença decidindo se o casal será ou não levado a júri popular.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
A sentença de pronúncia, entretanto, não põe fim ao processo: ela apenas decide que existem indícios de um crime doloso contra a vida e que o acusado pode ser o culpado e que, por se tratar de um crime doloso contra a vida, o processo será julgado por um tribunal do júri e não por um juiz sozinho.
Para a Polícia Civil, Georgeval Alves estuprou, agrediu e colocou fogos nas crianças ainda vivas. As investigações da Polícia Civil não encontraram elementos para incriminar a mulher dele, Juliana Salles. Entretanto, o Ministério Público Estadual entendeu que ela foi omissa e, por isso, a denunciou à Justiça.

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