Jovem morre ao cair de moto em represa que se rompeu em Jaguaré

Um jovem de 17 anos morreu ao cair de moto em uma represa rompida na comunidade de Santa Luzia, em, região Norte do Estado. O acidente com João Manoel Firme de Siqueira aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), por volta de 5h30.

Segundo a Polícia Militar, os moradores usavam uma ponte da barragem como estrada. Uma testemunha contou para a TV Gazeta Norte que o rapaz havia passado no local na noite de quinta-feira (30) e estava tudo normal. No entanto, na manhã desta sexta-feira, quando seguia para o trabalho, ele ultrapassou um ônibus escolar e não percebeu que a ponte acima da represa havia rompido. João Manoel passou direto com a moto, bateu de peito no outro lado da represa, caiu na água e morreu.