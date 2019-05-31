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Tragédia

Jovem morre ao cair de moto em represa que se rompeu em Jaguaré

João Manoel Firme de Siqueira, de 17 anos, não percebeu que a ponte da barragem havia rompido. Ele passou direto, bateu de peito no outro lado da represa e caiu nas águas.

Publicado em 

31 mai 2019 às 14:00

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 14:00

João Manoel Firme de Siqueira caiu na represa Crédito: Internauta/Montagem Gazeta Online
Um jovem de 17 anos morreu ao cair de moto em uma represa rompida na comunidade de Santa Luzia, em Jaguaré, região Norte do Estado. O acidente com João Manoel Firme de Siqueira aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), por volta de 5h30.
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Segundo a Polícia Militar, os moradores usavam uma ponte da barragem como estrada. Uma testemunha contou para a TV Gazeta Norte que o rapaz havia passado no local na noite de quinta-feira (30) e estava tudo normal. No entanto, na manhã desta sexta-feira, quando seguia para o trabalho, ele ultrapassou um ônibus escolar e não percebeu que a ponte acima da represa havia rompido. João Manoel passou direto com a moto, bateu de peito no outro lado da represa, caiu na água e morreu.
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PM e Polícia Civil foram ao local para os trabalhos periciais. O corpo já foi retirado das águas e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
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OUTRA TRAGÉDIA NA FAMÍLIA
É a segunda tragédia que acontece na família em menos de dois meses. Em 6 de abril, Tácia de Siqueira, de 33 anos, e Bianca Aksachi Queiroz, de 21 anos, morreram em um grave acidente na BR 101, em Sooretama. Elas estavam em um carro de passeio que bateu de frente com uma carreta. Tácia é prima de João Manoel.
REDES SOCIAIS
Nas redes sociais, parentes e amigos lamentam a morte do rapaz. Uma amiga escreveu: “Que Deus te dê um bom lugar aí no céu. Era um menino bom, não tinha boca para ofender ninguém, sempre na sua. Que Deus conforte toda a família, vai ser um luto eterno”, diz a postagem. Uma familiar escreveu: “Vai com Deus, primo”.
Jovem morre ao cair de moto em represa que se rompeu em Jaguaré

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