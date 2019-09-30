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Mais uma morte

Jovem de 19 anos morre em acidente na BR 259, em Colatina

A bordo de uma moto, Ian Soares invadiu a contramão e bateu de frente com uma caminhonete
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 set 2019 às 12:15

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 12:15

Um jovem de apenas 19 anos morreu neste domingo (29) após se envolver em um grave acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. Identificado como Ian Soares, ele perdeu o controle da direção, invadiu a contramão em uma curva e acabou atingido por uma caminhonete.
  > Homem morre em acidente de moto na ES 137, em São Gabriel da Palha
As imagens de uma câmera de segurança (veja vídeo acima) mostram o momento em que a moto, conduzida por Ian, bate de frente com o carro, que seguia sentido Baixo Guandu. O choque foi tão forte que os dois veículos pararam no terreno que fica às margens da rodovia, próximo à entrada do bairro Morada do Sol.
  > Duas pessoas ficam feridas em capotamento na BR 259, em Colatina
Mesmo depois da batida, que aconteceu por volta das 10h, o motociclista chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Sílvio Avidos. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

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