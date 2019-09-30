Jovem de 19 anos morre em acidente na BR 259, em Colatina

Um jovem de apenas 19 anos morreu neste domingo (29) após se envolver em um grave acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado. Identificado como Ian Soares, ele perdeu o controle da direção, invadiu a contramão em uma curva e acabou atingido por uma caminhonete.

As imagens de uma câmera de segurança (veja vídeo acima) mostram o momento em que a moto, conduzida por Ian, bate de frente com o carro, que seguia sentido Baixo Guandu. O choque foi tão forte que os dois veículos pararam no terreno que fica às margens da rodovia, próximo à entrada do bairro Morada do Sol.