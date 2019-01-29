Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Requerimento

Jaguaré reivindica distrito de Barra Seca

Com mudança na divisa, cidade teria acesso ao mar por território que hoje pertence a São Mateus

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 19:57

Publicado em 

29 jan 2019 às 19:57
Na tentativa de ter, desta vez, o requerimento atendido, o secretário Luciano afirmou que a demanda também será encaminhada para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Crédito: Gazeta Online
Com base na lei que determinou a emancipação de Jaguaré em 1981, o município do Norte do Estado apresentou um requerimento ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) para tentar alterar os atuais limites. O ofício foi protocolado no último dia 21 de janeiro e reivindica o território referente ao distrito de Barra Seca, que hoje pertence à cidade vizinha de São Mateus.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaré, Luciano Laquini de Ataíde, o pedido se dá por causa de um novo parecer do Idaf. “Eles reconheceram recentemente a continuidade hidrográfica do Rio Barra Seca até a região próxima ao farol de Urussuquara; e a nossa lei de criação prevê que a divisa com Linhares seja exatamente na foz desse rio. Por isso entendemos que essa região pertence a Jaguaré”, explicou.
Se o pedido de alteração do mapa geopolítico fosse aceito, Jaguaré passaria a ter acesso ao mar e seria responsável pela Praia de Urussuquara, um dos principais balneários da região Norte do Espírito Santo. A mudança, no entanto, não deve acontecer. Segundo Vailson Schineider, subgerente de Geografia e Cartografia do Idaf, outros dois ofícios anteriores bastante semelhantes já foram avaliados e tiveram as demandas negadas.
“Nós já temos uma opinião formada. A divisa de Jaguaré é muito bem definida e o pleito acontece por um equívoco na interpretação da lei de emancipação da cidade, que supõe que a foz do Rio Barra Seca seja no oceano e não na Lagoa do Suruaca”, afirmou Vailson. Em nota, o órgão responsável pelas divisas municipais do Estado também esclareceu que os limites entre as cidades segue o previsto na lei 3.445/1981 e as coordenadas específicas ratificadas na lei 10.600/2016.
DISPUTA
Na tentativa de ter, desta vez, o requerimento atendido, o secretário Luciano afirmou que a demanda também será encaminhada para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. “Estamos realmente dispostos a brigar por isso. Se o direito não for reconhecido, Jaguaré tomará as medidas legais cabíveis e também encaminhará o pedido à Procuradoria Jurídica, onde será determinado o caminho a ser seguido”, disse.
Em recesso até a próxima segunda-feira (4), o Legislativo estadual afirmou que, caso a demanda já tenha chegado, os parlamentares ainda não conhecem o teor do documento e, tampouco, o encaminhamento que será dado à questão. Também de acordo com a nota, a Casa poderia, após debates entre os representantes dos municípios e o Idaf, apresentar um projeto de lei para resolver a situação.
OUTRO LADO
Atual responsável pelo distrito de Barra Seca, a Prefeitura de São Mateus esclareceu que não irá se manifestar sobre a situação, pois o município ainda não foi notificado pelo órgão responsável. No entanto, a nota garante que o pertencimento de Barra Seca à cidade está baseada na nota técnica nº 03/2018 emitida pelo Idaf.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré São Mateus urussuquara
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados