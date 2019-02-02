Incêndio destrói casa no interior de Linhares

Uma casa foi destruída por um incêndio na tarde desta sexta-feira (01), no distrito de Bagueira, zona rural de Linhares, região Norte do Estado. No momento que as chamas começaram, uma bebê de 3 meses dormia no local. A mãe conseguiu salvar a filha, mas perdeu tudo o que havia na residência.

A dona de casa Viviane da Silva Matos morava no local com o marido e a filha. Com o incêndio, a família perdeu todos os imóveis. Além disso, a bebê, que nasceu prematura e é alérgica, toma um leite específico, em que cada lata custa R$ 250. Todo o alimento da criança também foi consumido pelas chamas.

“Não sei direito o que aconteceu, eu tinha acabado de colocar minha filha pra dormir e fui para o lado de fora da casa. Quando percebi, a fumaça estava saindo, corri e peguei minha filha”, contou Viviane para a TV Gazeta Norte.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e tentou combater as chamas, mas o fogo se espalhou muito rápido e sobrou pouco da estrutura da casa. A causa do incêndio só será confirmada após uma perícia dos bombeiros, mas a moradora suspeita que o fogo começou na rede elétrica da residência. O proprietário da casa esteve no local e disse que vai pedir que a perícia seja realizada.

VIZINHOS TENTARAM AJUDAR

Casa ficou destruída após incêndio em Bagueira, zona rural de Linhares Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

De acordo com uma vizinha, a dona de casa Rosilene Guimarães, Viviane foi para a casa da sogra com a bebê e o marido. “Ela contou que estava do lado de fora quando começou o incêndio. Só deu tempo mesmo de pegar a criança, que estava dormindo. Foi tudo muito rápido, saímos todos os vizinhos para tentar fazer alguma coisa, ajudar a salvar as coisas da casa, mas não deu tempo”, explicou.

Apesar do susto, ninguém se feriu. “Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas infelizmente não conseguimos salvar nada da casa. Eles perderam tudo. E como a bebê é prematura, agora eles precisam de doação de leite”, afirmou Rosilene.

DOAÇÕES

A bebê consume o leite Neocate. Quem puder fazer doações para ajudar a família precisa entrar em contato com Rosilene pelo telefone (27) 99953-3040.