Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Linhares

O fogo teve início no final da manhã desta quinta-feira (19) em uma área de vegetação em Linhares, no Norte do Estado

Um segundo foco de incêndio foi visto na mesma região. Uma dessas áreas inclusive fica próximo a uma loja de departamentos às margens da BR 101 e ao lado do Aeroporto do município. No vídeo enviado por um internauta de A Gazeta, mostra uma grande nuvem de fumaça. Ainda não se sabe o que pode ter provocado os incêndios e se eles possuem ligações.