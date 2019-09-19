Um incêndio em vegetação no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Estado, mobiliza diversas equipes de combate diante o tamanho da área atingida. O fogo teve início no final da manhã desta quinta-feira (19), em uma plantação de cana, que fica dentro de uma área particular que pertence a uma destilaria.
Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Linhares
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local tentando controlar as chamas. De acordo com os profissionais, as chamas se espalharam rapidamente por conta da força do vento na região. O fogo quase atingiu uma fábrica de móveis, o que também mobilizou a brigada de incêndio da empresa. 150 funcionários estavam no local e precisaram paralisar as atividades.
A Destilaria onde o fogo teve início, disponibilizou um caminhão pipa para ajudar no combate ao incêndio.
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OUTRO INCÊNDIO
Um segundo foco de incêndio foi visto na mesma região. Uma dessas áreas inclusive fica próximo a uma loja de departamentos às margens da BR 101 e ao lado do Aeroporto do município. No vídeo enviado por um internauta de A Gazeta, mostra uma grande nuvem de fumaça. Ainda não se sabe o que pode ter provocado os incêndios e se eles possuem ligações.