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Área de vegetação

Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Linhares

O fogo teve início ainda pela manhã em uma plantação de cana e rapidamente se alastrou para outras áreas
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

19 set 2019 às 13:00

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 13:00

O fogo teve início no final da manhã desta quinta-feira (19) em uma área de vegetação em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta Norte
Um incêndio em vegetação no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Estado, mobiliza diversas equipes de combate diante o tamanho da área atingida. O fogo teve início no final da manhã desta quinta-feira (19), em uma plantação de cana, que fica dentro de uma área particular que pertence a uma destilaria.
Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros em Linhares
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local tentando controlar as chamas. De acordo com os profissionais, as chamas se espalharam rapidamente por conta da força do vento na região. O fogo quase atingiu uma fábrica de móveis, o que também mobilizou a brigada de incêndio da empresa. 150 funcionários estavam no local e precisaram paralisar as atividades.
A Destilaria onde o fogo teve início, disponibilizou um caminhão pipa para ajudar no combate ao incêndio.
VEJA FOTOS
OUTRO INCÊNDIO
Um segundo foco de incêndio foi visto na mesma região. Uma dessas áreas inclusive fica próximo a uma loja de departamentos às margens da BR 101 e ao lado do Aeroporto do município. No vídeo enviado por um internauta de A Gazeta, mostra uma grande nuvem de fumaça. Ainda não se sabe o que pode ter provocado os incêndios e se eles possuem ligações. 
 

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