Incêndio atinge plantação de eucalipto em área indígena de Aracruz

Incêndio atingiu plantação de eucalipto em Aracruz Crédito: Internauta

Um

atingiu uma plantação de eucaliptos na região de uma aldeia indígena, em

, Região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (19). A área fica perto de Barra do Sahy, no litoral do município.

O Corpo de Bombeiros explicou que a corporação não foi acionada para controlar as chamas. A equipe atendia outra ocorrência de incêndio, em Fundão, quando foi informada que a empresa responsável pela área de eucaliptos atuava para apagar o fogo.





Em nota, a Suzano confirmou que o incêndio aconteceu em área indígena, próximo aos plantios da empresa. A companhia acionou sua equipe de combate a incêndios e ajudou a controlar as chamas.