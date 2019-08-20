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Perto de empresa

Incêndio atinge plantação de eucalipto em área indígena de Aracruz

Equipe dos Bombeiros atendia outra ocorrência de incêndio, em Fundão, quando foi informada que a empresa responsável pela área atuava para apagar o fogo

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 09:53
Incêndio atingiu plantação de eucalipto em Aracruz Crédito: Internauta
Um
incêndio
atingiu uma plantação de eucaliptos na região de uma aldeia indígena, em
Aracruz
, Região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (19). A área fica perto de Barra do Sahy, no litoral do município.
>Incêndio chama atenção em Cachoeiro de Itapemirim
O Corpo de Bombeiros explicou que a corporação não foi acionada para controlar as chamas. A equipe atendia outra ocorrência de incêndio, em Fundão, quando foi informada que a empresa responsável pela área de eucaliptos atuava para apagar o fogo.
 
Em nota, a Suzano confirmou que o incêndio aconteceu em área indígena, próximo aos plantios da empresa. A companhia acionou sua equipe de combate a incêndios e ajudou a controlar as chamas.
 

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