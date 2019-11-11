Incêndio atinge área do Minha Casa Minha Vida em Linhares

Um incêndio em vegetação em uma área próxima do Residencial Mata do Cacau, em Linhares , na região Norte do Estado, assustou moradores na tarde deste domingo (10). Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local às 13h e até o final da tarde tentavam controlar as chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes trabalham no local para controlar o incêndio. No entanto, não há confirmações sobre os riscos das chamas atingirem as moradias. O residencial Mata do Cacau fica localizado nas margens da rodovia ES 358, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. As obras começaram em 2010 e ainda não foram finalizadas.

LOCAL ABANDONADO

As obras, aparentemente paradas, se arrastam por longos anos e ainda precisam ser concluídas. Por conta disso, o mato alto e o clima seco acabam facilitando o avanço das chamas.