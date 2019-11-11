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Linhares

Incêndio atinge área do Minha Casa Minha Vida em Linhares

Na área foram construídas 917 casas que ainda não foram entregues e, por isso, estão sem moradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 21:59

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 21:59

Um incêndio em vegetação em uma área próxima do Residencial Mata do Cacau, em Linhares, na região Norte do Estado, assustou moradores na tarde deste domingo (10). Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local às 13h e até o final da tarde tentavam controlar as chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes trabalham no local para controlar o incêndio. No entanto, não há confirmações sobre os riscos das chamas atingirem as moradias. O residencial Mata do Cacau fica localizado nas margens da rodovia ES 358, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. As obras começaram em 2010 e ainda não foram finalizadas.

LOCAL ABANDONADO

As obras, aparentemente paradas, se arrastam por longos anos e ainda precisam ser concluídas. Por conta disso, o mato alto e o clima seco acabam facilitando o avanço das chamas.
No local foram construídas 917 casas do programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal. O residencial não tem moradores, porque as obras ainda não foram totalmente concluídas. O receio de quem espera por uma residência é que o fogo atinja as casas e atrase ainda mais a entrega do condomínio.

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