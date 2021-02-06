Idoso morre após passar mal ao volante e cair em barranco

Um idoso morreu após se envolver em um acidente no bairro Moacir Brotas, em Colatina, na Norte do Espírito Santo. Os indícios apontam que ele passou mal enquanto dirigia, o que teria levado a perder o controle do veículo e cair em um barranco, na Rua Arnaldo Cotta, no início da tarde deste sábado (6). O motorista chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Segundo informações de moradores do local em entrevista à TV Gazeta Norte, o motorista, identificado como Ademir José, trafegava em alta velocidade e desceu, sem controle, uma ladeira. O veículo caiu em um barranco e apenas parou quando colidiu contra uma árvore. Testemunhas afirmam que o carro percorreu a rua, por mais de 60 metros, desgovernado. A suspeita é que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia o veículo e, por essa razão, teria perdido o controle da direção.
De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o idoso sofreu fraturas no braço e estava consciente no momento do resgate, e foi encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, na região. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Familiares de Ademir afirmaram que ele sofria de uma doença neurológica e costumava ter convulsões.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Polícia Militar sobre a ocorrência, mas ainda não obteve respostas. Assim que a corporação se manifestar, o texto será atualizado.
Com informações da TV Gazeta Norte