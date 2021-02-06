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Em Colatina

Idoso morre após passar mal ao volante e cair em barranco

Apesar de ter sido socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 fev 2021 às 18:17

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 18:17

Acidente em Colatina
Carro conduzido por idoso ficou totalmente destruído após cair em um barranco e capotar Crédito: Heriklis Douglas/ TV Gazeta
Um idoso morreu após se envolver em um acidente no bairro Moacir Brotas,  em Colatina, na Norte do Espírito Santo. Os indícios apontam que ele passou mal enquanto dirigia, o que teria levado a perder o controle do veículo e cair em um barranco, na Rua Arnaldo Cotta, no início da tarde deste sábado (6). O motorista chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 
Segundo informações de moradores do local em entrevista à TV Gazeta Norte, o motorista, identificado como Ademir José,  trafegava em alta velocidade e desceu, sem controle, uma ladeira. O veículo caiu em um barranco e apenas parou quando colidiu contra uma árvore. Testemunhas afirmam que o carro percorreu a rua, por mais de 60 metros, desgovernado.  A suspeita é que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia o veículo e, por essa razão, teria perdido o controle da direção.
De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o idoso sofreu fraturas no braço e estava consciente no momento do resgate, e foi encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, na região. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Familiares de Ademir afirmaram que ele sofria de uma doença neurológica e costumava ter convulsões. 
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com  a Polícia Militar sobre a ocorrência, mas ainda não obteve respostas. Assim que a corporação se manifestar, o texto será atualizado. 
Com informações da TV Gazeta Norte
Acidente em Colatina
O motorista não resistiu à colisão e acabou falecendo após batida em Colatina Crédito: Heriklis Douglas/ TV Gazeta

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