Idoso morre após passar mal ao volante e cair em barranco

Segundo informações de moradores do local em entrevista à TV Gazeta Norte, o motorista, identificado como Ademir José, trafegava em alta velocidade e desceu, sem controle, uma ladeira. O veículo caiu em um barranco e apenas parou quando colidiu contra uma árvore. Testemunhas afirmam que o carro percorreu a rua, por mais de 60 metros, desgovernado. A suspeita é que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia o veículo e, por essa razão, teria perdido o controle da direção.