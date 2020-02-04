O Hospital e Maternidade São Camilo, em Aracruz, desmentiu a informação de que uma pessoa com suspeita de coronavírus esteve internada no local Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Hospital de Aracruz desmente boatos de caso de coronavírus na cidade

No Brasil ainda não houve confirmação de coronavírus, mas o temor de que a doença desembarque no país já se espalha em várias cidades. Uma delas é Aracruz, no Norte do Estado. A informação de que uma mulher que havia voltado da China há poucos dias teria dado entrada em um hospital da cidade capixaba com sintomas semelhantes ao da enfermidade rapidamente se propagou em grupos de WhatsApp, com o temor de uma eventual propagação.

A notícia, contudo, é falsa. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital São Camilo, onde a mulher deu entrada nesta segunda-feira (4), informou que não há ninguém com suspeita com a doença internada, muito menos alguém que tenha apresentado sintomas do coronavírus.

Nos boatos que circularam em Aracruz, foi dito que a mulher estava em um setor isolado do hospital, o que também não foi confirmado. A assessoria do único hospital da cidade disse que de fato uma mulher deu entrada com sintomas de uma doença contagiosa. Porém, foi descartada a possibilidade de ser a mesma que já vitimou mais de 400 pessoas na China