Homens precisaram nadar mais de 1h para chegar à praia de Regência

Três anos da lama da Samarco: barcos na foz do Rio Doce em Regência Crédito: Carlos Alberto Silva

Gazeta Online que ele e o irmão, Renato Borges dos Santos, precisaram nadar mais de uma hora para chegar à praia de Regência, em Linhares, no Norte do Estado, após o barco em que eles estavam afundar, durante a noite deste sábado (17). São e salvo, Fernando Borges dos Santos, de 27 anos, contou em entrevista exclusiva aoque ele e o irmão, Renato Borges dos Santos, precisaram nadar mais de uma hora para chegar à praia de Regência, em, nodo Estado,

“Nós saímos para pescar por volta das 15h30 e foi só no início da noite, mais ou menos 19h20, que tudo aconteceu. A rede enroscou na hélice do motor. Nós tentamos soltar, mas veio uma onda e acabou virando o barco”, explicou. “Eu e meu irmão, então, nadamos mais de uma hora para chegar em terra firme e pedir ajuda”, completou.

O terceiro ocupante do barco, identificado como Antônio da Vitória, continua desaparecido. “O meu irmão disse que o nosso amigo não sabia nadar direito e que, por isso, ficou agarrado a uma boia de isopor. Tenho muito medo que algo tenha acontecido com ele. Apesar de bem fisicamente, nós ainda estamos muito abalados”, revelou.

O pescador Antônio da Vitória está desaparecido no mar de Linhares Crédito: Arquivo pessoal

Ainda de acordo com Fernando, esta foi a primeira vez que os três saíram juntos para pescar e a atividade não passava de um hobby. “Conheço o Antônio porque ele também mora aqui em Povoação, assim como eu e o meu irmão, que é o dono do barco; mas nós pescávamos só de vez em quando como passatempo”, disse.

Atualmente desempregado, ele e o Renato costumavam trabalhar em plantações de cacau. Questionado, Fernando não soube informar a profissão e nem a idade de Antônio.

BARCO SERIA INAPROPRIADO PARA O MAR

Presidente da Associação dos Pescadores de Povoação, Simião Barbosa dos Santos conhece todos os envolvidos no naufrágio e disse que o barco que eles utilizavam não era apropriado para a navegação no local. “Eles estavam na foz do Rio Doce, já no mar. Como o barco era inapropriado para isso, a correnteza fez com que ele afundasse”, explicou.

BUSCAS CONTINUAM

Sesp) informou que a Capitania dos Portos foi acionada, assim como o Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (Notaer), que enviou um helicóptero para buscas na região durante a manhã deste domingo (18). Até o momento, Antônio não foi encontrado e, por isso, as buscas continuam. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social () informou que a Capitania dos Portos foi acionada, assim como o Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (), que enviou um helicóptero para buscas na região durante a manhã deste domingo (18). Até o momento, Antônio não foi encontrado e, por isso, as buscas continuam.

CASO SEMELHANTE

embarcação de aproximadamente nove metros de comprimento afundou em alto-mar. Três pescadores estavam no barco. Dois conseguiram nadar até a praia e o terceiro está desaparecido. Em março deste ano, um acidente envolvendo barco de pesca também foi registrado em Regência. Na ocasião, uma. Três pescadores estavam no barco. Dois conseguiram nadar até a praia e o terceiro está desaparecido.