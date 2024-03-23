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Alerta de pais

Homem oferece dinheiro para passar a mão em crianças e é preso em Colatina

Suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável na delegacia do município

Publicado em 23 de Março de 2024 às 17:57

Amabily Caliman

Amabily Caliman

Publicado em 

23 mar 2024 às 17:57
Um homem de 45 anos foi preso por estupro de vulnerável na noite de sexta-feira (22), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria pedido para passar a mão no corpo de algumas crianças, em troca de dinheiro. 
Os militares foram acionados por diversos pais de meninas, durante patrulhamento no bairro Boa Vista, que relataram que homem teria oferecido dinheiro para as crianças. No local, uma menina de 10 anos e outra de 11, na presença das mães, confirmaram que o suspeito pediu que elas deixassem que ele passasse a mão no corpo delas. 
Após buscas pelo bairro, o homem foi localizado e conduzido para a Delegacia Regional do município, onde ele foi autuado em flagrante e encaminhado para o presídio. O estupro de vulnerável é caracterizado, no Código Penal, pelo ação de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou pessoa com enfermidade ou deficiência mental. A pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. 

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