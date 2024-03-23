Homem oferece dinheiro para passar a mão em crianças e é preso em Colatina

Um homem de 45 anos foi preso por estupro de vulnerável na noite de sexta-feira (22), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria pedido para passar a mão no corpo de algumas crianças, em troca de dinheiro.

Os militares foram acionados por diversos pais de meninas, durante patrulhamento no bairro Boa Vista, que relataram que homem teria oferecido dinheiro para as crianças. No local, uma menina de 10 anos e outra de 11, na presença das mães, confirmaram que o suspeito pediu que elas deixassem que ele passasse a mão no corpo delas.