Homem morre em grave acidente com caminhão na ES 164 em Mantenópolis

De acordo com informações da, eles seguiam no sentido de Mantenópolis, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, por volta das 11h50. Antes de tombar, ele atingiu um carro que seguia para a Grande Vitória, com quatro pessoas dentro. Por sorte, nenhuma delas ficou ferida. Já o condutor do caminhão foi levado para um hospital da cidade com ferimentos leves.