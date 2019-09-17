Homem morre em grave acidente com caminhão na ES 164 em Mantenópolis

Um homem identificado como Jocialdo Lourenço dos Santos, de 43 anos, morreu na manhã desta terça-feira (17), em um grave acidente em Mantenópolis, no Noroeste do Estado. A batida aconteceu próximo à entrada da cidade na ES 164, envolvendo um caminhão e um carro. O ajudante do caminhoneiro, que estava no banco de carona do veículo, não resistiu ao choque e faleceu ainda no local.
De acordo com informações da Polícia Militar, eles seguiam no sentido de Mantenópolis, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, por volta das 11h50. Antes de tombar, ele atingiu um carro que seguia para a Grande Vitória, com quatro pessoas dentro. Por sorte, nenhuma delas ficou ferida. Já o condutor do caminhão foi levado para um hospital da cidade com ferimentos leves.
No final da tarde desta terça-feira (17), o caminhão já havia sido retirado da pista e o trânsito seguia normalmente no trecho de serra da ES 164.
VEJA FOTOS