Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 164

Homem morre em grave acidente com caminhão na ES 164 em Mantenópolis

Ajudante estava no carona do caminhão; batida aconteceu na manhã desta terça-feira (17)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 set 2019 às 11:37

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:37

Acidente fatal na ES 164, em Mantenópolis, envolveu um caminhão carregado de argamassa e um carro de passeio Crédito: Polícia Militar
Um homem identificado como Jocialdo Lourenço dos Santos, de 43 anos, morreu na manhã desta terça-feira (17), em um grave acidente em Mantenópolis, no Noroeste do Estado. A batida aconteceu próximo à entrada da cidade na ES 164, envolvendo um caminhão e um carro. O ajudante do caminhoneiro, que estava no banco de carona do veículo, não resistiu ao choque e faleceu ainda no local.
De acordo com informações da Polícia Militar, eles seguiam no sentido de Mantenópolis, quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, por volta das 11h50. Antes de tombar, ele atingiu um carro que seguia para a Grande Vitória, com quatro pessoas dentro. Por sorte, nenhuma delas ficou ferida. Já o condutor do caminhão foi levado para um hospital da cidade com ferimentos leves.
 > Professor bate com o carro em árvore e morre em acidente em Aracruz
Por causa do estado de saúde, o motorista não realizou o teste de bafômetro no local. O corpo do ajudante foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, outra cidade do Noroeste do Estado.
No final da tarde desta terça-feira (17), o caminhão já havia sido retirado da pista e o trânsito seguia normalmente no trecho de serra da ES 164.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Mantenópolis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados