Homem morre em acidente de moto em Jaguaré

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na estrada que liga Jaguaré à comunidade de Fátima. Um sobrinho da vítima contou que o tio havia saído da fazenda onde morava e seguiu sentido para Fátima de moto por volta das 18 horas. Passado algum tempo, o homem não tinha chegado na comunidade e seu parente resolveu procurá-lo. Quando passava pela estrada, encontrou o corpo do tio caído no chão, ao lado da moto Honda CG 125 de cor azul.