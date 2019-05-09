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Passou reto em curva

Homem morre em acidente de moto em Jaguaré

Vítima tinha 38 anos e seguia sozinha de motocicleta para a comunidade de Fátima quando passou reto em uma curva, bateu no meio-fio e tombou. Corpo foi encontrado por um familiar

Publicado em 

09 mai 2019 às 15:05

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 15:05

SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 38 anos morreu em um acidente de moto em uma rodovia de Jaguaré, região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (08). A vítima, que não teve o nome informado, teria passado reto em uma curva, batido no meio-fio e acabou caindo do veículo. O corpo foi encontrado por um familiar.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na estrada que liga Jaguaré à comunidade de Fátima. Um sobrinho da vítima contou que o tio havia saído da fazenda onde morava e seguiu sentido para Fátima de moto por volta das 18 horas. Passado algum tempo, o homem não tinha chegado na comunidade e seu parente resolveu procurá-lo. Quando passava pela estrada, encontrou o corpo do tio caído no chão, ao lado da moto Honda CG 125 de cor azul.
Ainda segundo a PM, a vítima passava teria passado reto quando chegou a uma curva da via, acabou batendo no meio-fio e tombou. A motocicleta ficou com a frente e a traseira bastante danificadas. O homem morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da região.
Homem morre em acidente de moto em Jaguaré

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