Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Homem foge após bater carro em moto da Guarda de Trânsito de Colatina

Segundo testemunhas, motorista teria perdido o controle do veículo devido a uma perseguição
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 jul 2019 às 22:31

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 22:31

Homem foge após bater carro em moto da Guarda de Trânsito de Colatina Crédito: Internauta
O motorista de um carro fugiu depois de bater o veículo em uma motocicleta da Guarda de Trânsito Municipal, em Colatina, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), no bairro São Vicente. O homem que conduzia a moto sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Sílvio Avidos.
De acordo com testemunhas, a batida teria sido motivada por uma perseguição. Enquanto descia a rua, o motorista do carro teria sido surpreendido por outros dois homens que estavam em uma moto e começaram a segui-lo, com o intuito de matá-lo. Ao tentar se esquivar, o condutor do sedã perdeu o controle do veículo e acertou a moto, que vinha no sentido contrário.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, o carro estava parado na transversal, sem ninguém dentro. Na tentativa de encontrar o motorista e os dois homens que o teriam perseguido, a PM realizou buscas na região, mas não obteve sucesso. Bastante danificados, os veículos foram retirados da rua e levados para o pátio da Prefeitura de Colatina.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue no plantão da Delegacia Regional de Colatina. "Nenhum suspeito foi conduzido nesta ocorrência e a suposta vítima não compareceu à delegacia. No carro abandonado, foram encontrados alguns documentos e uma pequena quantidade de dinheiro. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina, para apuração dos fatos", informou por meio de nota.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados