Homem foge após bater carro em moto da Guarda de Trânsito de Colatina

O motorista de um carro fugiu depois de bater o veículo em uma motocicleta da Guarda de Trânsito Municipal, em, nodo Estado. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), no bairro São Vicente. O homem que conduzia a moto sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Sílvio Avidos.

De acordo com testemunhas, a batida teria sido motivada por uma perseguição. Enquanto descia a rua, o motorista do carro teria sido surpreendido por outros dois homens que estavam em uma moto e começaram a segui-lo, com o intuito de matá-lo. Ao tentar se esquivar, o condutor do sedã perdeu o controle do veículo e acertou a moto, que vinha no sentido contrário.