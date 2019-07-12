Um motorista perdeu o controle do automóvel e bateu contra um poste, às margens da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), na altura do bairro Mascarenhas. Apesar do choque, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido para um hospital de Colatina.
De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem era o único ocupante do veículo. Por causa do choque, o carro parou em meio à vegetação lateral da rodovia e perdeu o para-choque dianteiro, que ficou atravessado em um trecho da pista. A BR 259 não precisou ser interditada e o trânsito segue normalmente no local.
Homem fica ferido após bater carro em poste na BR 259