Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Homem fica ferido após bater carro em poste na BR 259

Colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), em Baixo Guandu

Publicado em 

12 jul 2019 às 20:33

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 20:33

Um motorista perdeu o controle do automóvel e bateu contra um poste, às margens da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (12), na altura do bairro Mascarenhas. Apesar do choque, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido para um hospital de Colatina.
De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem era o único ocupante do veículo. Por causa do choque, o carro parou em meio à vegetação lateral da rodovia e perdeu o para-choque dianteiro, que ficou atravessado em um trecho da pista. A BR 259 não precisou ser interditada e o trânsito segue normalmente no local.
Homem fica ferido após bater carro em poste na BR 259

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Baixo Guandu BR 259
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados