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Crime

Homem é preso em flagrante tentando aplicar golpe em Colatina

O estelionatário simulou um depósito no valor de R$ 4.540 para dar o golpe na loja

Publicado em 15 de Março de 2018 às 21:33

Publicado em 

15 mar 2018 às 21:33
Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (15), ao tentar dar um golpe de R$ 4.540 em uma perfumaria de Colatina, na região Noroeste do Estado. O suspeito estava cumprindo pena em regime aberto na Penitenciária Agrícola em Viana e havia sido beneficiado por uma saída temporária.
Flavio Sampaio Ferreira, que não teve a idade revelada pela polícia, morava em Colatina antes de ser encaminhado para a Penitenciária de Viana. Ele tentou aplicar um golpe duas vezes na mesma perfumaria e foi preso pela Polícia Civil de Colatina.
De acordo com o delegado Thiago Dorneles, o acusado, que era conhecido da proprietária, entrou na loja e disse que não tinha o dinheiro em mãos para pagar pelos 12 produtos importados escolhidos, sendo seis perfumes e seis desodorantes corporais avaliados em R$ 3.700. Por isso, pediu o número da conta da empresa para fazer uma transferência bancária com o pagamento. 
Segundo a polícia, o suspeito foi ao banco e entregou a proprietária da perfumaria um comprovante do agendamento da transferência. Assim, ele levou os produtos.
A Polícia Civil conseguiu recuperar parte dos produtos levados pelo estelionatário Crédito: Divulgação/PC
Não satisfeito e vendo que o golpe aplicado tinha dado certo na primeira vez, ele voltou à loja com um comprovante de depósito no valor de R$ 840. O estelionatário, então, levou mais produtos no valor de R$340 e ainda recebeu R$ 500 de troco.
Com o dinheiro, ele pagou o hotel em que estava. Já os produtos, ele chegou a presentear amigos. O prejuízo total da empresa chegou a R$ 4.540.
OUTROS CRIMES
Segundo a polícia, Flavio também aplicou um golpe com o advogado que realizou o pedido de benefício da saída temporária do acusado.
De acordo com o depoimento do advogado, o suspeito também entregou um comprovante de um suposto pagamento pelos serviços prestados ao cliente, que não foi efetuado. 
AUTUAÇÃO
Após a prisão em flagrante, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Colatina, onde foi autuado pelos dois crimes praticados na perfumaria e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Segundo a polícia, a pena pode chegar de 1 a 5 anos por cada golpe.
A proprietária da loja não quis comentar o caso. Dos 12 itens levados pelo estelionatário, os policiais conseguiram recuperar 10 produtos. Dois perfumes não foram encontrados.

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