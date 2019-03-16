Funcionário de parque morre após cair de roda-gigante no ES

Roda-gigante não terminou de ser montada Crédito: Edson Gomes da Silva

Um parque de diversões quase pronto para divertir os moradores de Boa Esperança , na Região Norte do Estado, viveu uma tragédia na tarde desta sexta-feira (15). O encarregado Willis Paixão da Silva, de 36 anos, morreu após uma brincadeira de mau gosto: ele subiu na roda-gigante e pediu para outro funcionário ligar o brinquedo, que não havia terminado de ser montado. Quando ficou de ponta-cabeça, a vítima caiu da estrutura e quebrou o pescoço. Ele foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O gerente geral do Play Gabi, Edson Gomes da Silva, contou que Willis é funcionário de outro parque, que fez o empréstimo da roda-gigante para os dias de apresentação no município. Segundo ele, o que aconteceu foi uma fatalidade.

“Eu estava de longe e vi quando ele já estava caído. Os outros funcionários contaram que o rapaz tinha bebido em um bar. Quando voltou ao parque, subiu na roda-gigante e mandou ligarem o brinquedo. Ele caiu quando ficou de ponta-cabeça. Uma brincadeira de mau gosto que acabou em um acidente. A roda-gigante estava sem as cadeiras ainda. A intenção era terminar de montar tudo e abrir o parque neste sábado (16), mas não temos como abrir agora”, explicou.

Edson afirmou que não foi falta de segurança do brinquedo que provocou a tragédia. “Trabalhamos em muitas cidades da região há 35 anos, nunca aconteceu algo assim. A estrutura não estava totalmente montada e ele não deveria ter brincado daquela forma. Uma tragédia”, lamentou.

A roda-gigante pertence ao Luizão Park. O proprietário informou que a família de Willis tem recebido apoio da empresa. “Estamos dando toda a cobertura necessária para a família, já está sendo tudo providenciado. Infelizmente, acidentes acontecem. Tudo indica que foi uma negligência dele, mas eu não estava lá. Vamos apurar a situação. Ele era antigo no ramo, é algo que podia ter sido evitado”, ressaltou Luizão.

REANIMAÇÃO

O Corpo de Bombeiros de Nova Venécia foi acionado para atender a ocorrência, mas estava sem viatura e não pôde ir ao local. Por conta disso, a Defesa Civil de Boa Esperança foi chamada. Quando chegaram no parque, Willis já havia sido socorrido por funcionários e levado ao Hospital e Maternidade Cristo Rei, localizado no Centro da cidade.

De acordo com a Defesa Civil, a equipe médica realizou várias tentativas de reanimação, mas o funcionário não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele teria quebrado o pescoço com a queda da roda-gigante.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Boa Esperança.