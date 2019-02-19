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Linhares

Familiares de Kauã fazem protesto na chegada de pastores a Fórum

Os manifestantes estão com camisas e cartazes do lado de fora do fórum de Linhares

Publicado em 

19 fev 2019 às 13:56

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 13:56

Familiares e amigos do menino Kauã, de 6 anos, filho do comerciante Rainy Butkovsky e da pastora Juliana Salles, realizaram um protesto no início da manhã desta terça-feira (19) no Fórum Mendes Wanderley, em Linhares, no Norte do Estado. Os gritos ficaram mais fortes na chegada do pastor Georgeval Alves para a  audiência de instrução.
Os manifestantes estão com camisas e cartazes do lado de fora do Fórum. A audiência de instrução começou por volta de 9 horas. A pastora Juliana chegou antes dos manifestantes, às 8h50, e não teve nenhum tipo de confusão. Os familiares de Kauã chegaram às 9h38, quatro minutos antes de Georgeval.
O pastor entrou pela porta dos fundos. Ele chegou em uma viatura da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). A avó de Kauã, Marlúcia Butkovsky, declarou que a revolta continua e acredita que as leis precisam mudar.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
“A gente sabe que as crianças não voltam mais. Queremos mudanças na lei. Outras crianças vão continuar sendo abusadas e daqui a pouco esses vagabundos vão ser soltos. Cadê os políticos para mudar nossa lei? Vai completar um ano da morte do meu neto e ela (Juliana) está solta. Por que?”, questionou.
AUDIÊNCIA EM LINHARES
Acontece nesta terça-feira (19) mais uma audiência de instrução e julgamento do caso envolvendo a morte dos irmãos, mortos em abril do ano passado. A previsão é de que três testemunhas de defesa sejam interrogados, além dos pastores Georgeval Alves e Juliana Sales.
A audiência estava prevista para começar às 9 horas, mas a imprensa não tem acesso à parte interna do fórum. Em entrevista para a reportagem do Gazeta Online, o advogado Síderson Vitorino, que atua como assistente de acusação, disse que essa é uma fase intermediária do processo.
Com informações de Leonardo Goliver

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