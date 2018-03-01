'Eu perdi um irmão', diz vereador sobre morte de assessor em Aracruz

Assessor de vereador é encontrado morto em Aracruz Crédito: Montagem | Gazeta Online

encontrado na manhã desta quinta-feira (1º), no polo industrial de Aracruz, Norte do Estado. O vereador Marcelo Cabral Severino, o Marcelo Nena (PSL), lamentou a morte do assessor parlamentar Marcos Sales Selvatici, 43 anos,, Norte do Estado.

Eu perdi um irmão. Não tem explicação a morte dele. Estamos todos sem chão, porque não conseguimos entender esse crime bárbaro que aconteceu. Nós dois conversávamos todos os dias. Ele era meu braço direito, um assessor de extrema confiança que trabalha comigo desde o meu primeiro mandato em 2016, disse.

Marcos foi baleado no rosto e nas costas, segundo a Polícia Militar.

Além de trabalhar como assessor parlamentar, Marcos Selvaci, também conhecido como "PitBull", alugava cães para empresas de segurança patrimonial.

Ele atendia cerca de sete empresas com os cães. Todos os dias à noite, ele ia no local, que é um polo industrial, para soltar os animais e, de manhã, retornava para prendê-los. Hoje, por exemplo, ele estava indo para uma dessas empresas por volta de 6 horas da manhã quando aconteceu essa tragédia, explicou. Muito abalada com a morte do marido, a esposa da vítima preferiu não comentar o caso.

Em virtude do falecimento do assessor, a Câmara de Aracruz decretou ponto facultativo nesta quinta (1°) e sexta-feira (2), e luto oficial de três dias. O velório de Marcos Selvatici acontece na Capela Mortuária do bairro Jardins, desde as 16 horas. O enterro será nesta sexta-feira (2), às 09 horas, no Cemitério do bairro Itaputera, em Aracruz.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Aracruz e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.