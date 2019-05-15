Manifestantes fecham BR 101 em São Mateus Crédito: Internauta

Em protesto contra cortes na educação pelo Governo Federal, estudantes fecharam a Rodovia BR 101, em São Mateus , região Norte do Estado, por volta das 8h30 desta quarta-feira (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação acontece no quilômetro 60 da rodovia, no trevo de acesso à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), localizada no município. Além das vias principais, as laterais da BR 101 também foram fechadas.

Os manifestantes bloquearam a rodovia e colocaram fogo em pneus. Eles usam cartazes, bandeiras e gritos de guerra durante o protesto.

Your browser does not support the audio element. Estudantes fecham a BR 101 Norte em protesto contra cortes na educação





Ainda segundo a PRF, o bloqueio da BR 101 chegou ao fim, com as pistas totalmente liberadas por volta das 11 horas. No entanto, a manifestação continua no canteiro da rodovia.

COLATINA

Alunos do Ifes seguram cartazes durante protesto na BR 259, em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti

Já na Rodovia BR 259, em Colatina , região Noroeste do Estado, os estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina não chegaram a bloquear a via, mas ficaram enfileirados ao lado do asfalto com cartazes e balões para protestar. Motoristas conseguiam passar normalmente no local. A manifestação acabou por volta de 11 horas e deve retornar na parte da tarde, entre 13h e 13h30.

Segundo a direção do campus, as atividades escolares não foram paralisadas e os alunos que não participarem do protesto podem assistir as aulas. Ao todo, são mais de 1.200 estudantes matriculados no Ifes de Itapina e o corte de verbas feito pelo governo federal chega a quase R$ 2 milhões. Para economizar dinheiro, algumas atividades já foram suspensas.

PASSEATA

A previsão é que um protesto maior aconteça em Colatina durante a tarde. Por volta de 16h30, o ato vai reunir alunos dos campi do Ifes de Itapina, Colatina e Santa Teresa. Eles devem se reunir em uma praça da cidade, seguir em passeata pela Avenida Getúlio Vargas e depois passar pela Ponte Florentino Avidos.





NOVA VENÉCIA

Em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, também tem manifestação marcada para a tarde desta quarta-feira. O diretor do Ifes do município, Anderson Rozeno Bozzetti Batista, informou que o Sindicato dos Servidores e o movimento estudantil aderiram à paralisação.