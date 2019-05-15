Em protesto contra cortes na educação pelo Governo Federal, estudantes fecharam a Rodovia BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado, por volta das 8h30 desta quarta-feira (15).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação acontece no quilômetro 60 da rodovia, no trevo de acesso à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), localizada no município. Além das vias principais, as laterais da BR 101 também foram fechadas.
Os manifestantes bloquearam a rodovia e colocaram fogo em pneus. Eles usam cartazes, bandeiras e gritos de guerra durante o protesto.
Estudantes fecham a BR 101 Norte em protesto contra cortes na educação
Ainda segundo a PRF, o bloqueio da BR 101 chegou ao fim, com as pistas totalmente liberadas por volta das 11 horas. No entanto, a manifestação continua no canteiro da rodovia.
COLATINA
Já na Rodovia BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, os estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina não chegaram a bloquear a via, mas ficaram enfileirados ao lado do asfalto com cartazes e balões para protestar. Motoristas conseguiam passar normalmente no local. A manifestação acabou por volta de 11 horas e deve retornar na parte da tarde, entre 13h e 13h30.
Segundo a direção do campus, as atividades escolares não foram paralisadas e os alunos que não participarem do protesto podem assistir as aulas. Ao todo, são mais de 1.200 estudantes matriculados no Ifes de Itapina e o corte de verbas feito pelo governo federal chega a quase R$ 2 milhões. Para economizar dinheiro, algumas atividades já foram suspensas.
PASSEATA
A previsão é que um protesto maior aconteça em Colatina durante a tarde. Por volta de 16h30, o ato vai reunir alunos dos campi do Ifes de Itapina, Colatina e Santa Teresa. Eles devem se reunir em uma praça da cidade, seguir em passeata pela Avenida Getúlio Vargas e depois passar pela Ponte Florentino Avidos.
NOVA VENÉCIA
Em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, também tem manifestação marcada para a tarde desta quarta-feira. O diretor do Ifes do município, Anderson Rozeno Bozzetti Batista, informou que o Sindicato dos Servidores e o movimento estudantil aderiram à paralisação.
"O movimento estudantil fará uma manifestação, no Centro da cidade, às 15 horas", explicou.