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Aracruz

'Em um segundo eu já estava desacordado', diz sobrevivente de Portocel

O estivador Vitor Souza Olmo foi o único sobrevivente do vazamento que deixou três trabalhadores mortos nesta terça-feira (24), em Portocel, Aracruz

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 22:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 22:48
Sobrevivente de acidente em Portocel Crédito: Gazeta Online
"Em fração de um segundo, dois segundos, eu já estava desacordado e não lembrava de mais de nada". Assim o estivador Vitor Souza Olmo descreveu o acidente que deixou três trabalhadores mortos no final da manhã desta terça-feira (24), em Portocel, em Barra do Riacho, Aracruz, região Norte do Estado. Ele é o único sobrevivente.
De acordo com o jovem, ele estava trabalhando no guincho  por volta das 12h20  quando escutou uma pessoa gritando que Clóvis Lira da Silva, que é uma das vítimas, tinha caído em um porão. "Os dois meninos que estavam no porão, o Clóvis e outro rapaz mais velho, já estavam se posicionando pra sair do porão. Eles foram para o lado da vante do navio, onde tinha mais espaço. Eu só escutei um dos rapazes gritando que o Clóvis tinha caído no porão. Na hora, da janela do guincho, eu gritei para os arrumadores para solicitarem socorro, passarem um rádio, encontrarem o conferente", relatou.
Na tentativa de resgatar o colega de trabalho, ele desceu do guincho e foi até ao porão para ver o que tinha acontecido. Vitor contou que a vítima Luiz Carlos Milagres também foi ao local e acabou desmaiando. "Na minha inocência eu achei que o Milagres tinha desmaiado por ver o Clóvis todo machucado lá embaixo, sangrando e tudo mais, então por isso eu desci. Eu nunca imaginei que era gás. Quando eu cheguei lá embaixo fui para perto de Clóvis e vi que ele estava sangrando muito no rosto, mas estava respirando. Então eu  gritei 'avisa a emergência que ele está respirando'.
Após pedir o resgate, Vitor relatou que sentiu um forte cheiro e desmaiou em seguida. "Eu senti um cheiro muito forte, não tenho certeza se é amônia, é um gás muito parecido. Em fração de um segundo, dois segundos, eu já estava desacordado e não lembro mais de nada".
O ACIDENTE
Três funcionários de um navio morreram em um vazamento de gás tóxico no porão de um navio que está atracado no Portocel.
Segundo o Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), morreram Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clovis Lira da Silva. Eles eram trabalhadores avulsos. Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos.
As operações de Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose.

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