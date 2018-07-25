'Em um segundo eu já estava desacordado', diz sobrevivente de Portocel

Sobrevivente de acidente em Portocel Crédito: Gazeta Online

"Em fração de um segundo, dois segundos, eu já estava desacordado e não lembrava de mais de nada". Assim o estivador Vitor Souza Olmo descreveu o acidente que deixou três trabalhadores mortos no final da manhã desta terça-feira (24), em Portocel, em Barra do Riacho, Aracruz, região Norte do Estado. Ele é o único sobrevivente.

De acordo com o jovem, ele estava trabalhando no guincho  por volta das 12h20  quando escutou uma pessoa gritando que Clóvis Lira da Silva, que é uma das vítimas, tinha caído em um porão. "Os dois meninos que estavam no porão, o Clóvis e outro rapaz mais velho, já estavam se posicionando pra sair do porão. Eles foram para o lado da vante do navio, onde tinha mais espaço. Eu só escutei um dos rapazes gritando que o Clóvis tinha caído no porão. Na hora, da janela do guincho, eu gritei para os arrumadores para solicitarem socorro, passarem um rádio, encontrarem o conferente", relatou.

Na tentativa de resgatar o colega de trabalho, ele desceu do guincho e foi até ao porão para ver o que tinha acontecido. Vitor contou que a vítima Luiz Carlos Milagres também foi ao local e acabou desmaiando. "Na minha inocência eu achei que o Milagres tinha desmaiado por ver o Clóvis todo machucado lá embaixo, sangrando e tudo mais, então por isso eu desci. Eu nunca imaginei que era gás. Quando eu cheguei lá embaixo fui para perto de Clóvis e vi que ele estava sangrando muito no rosto, mas estava respirando. Então eu gritei 'avisa a emergência que ele está respirando'.

Após pedir o resgate, Vitor relatou que sentiu um forte cheiro e desmaiou em seguida. "Eu senti um cheiro muito forte, não tenho certeza se é amônia, é um gás muito parecido. Em fração de um segundo, dois segundos, eu já estava desacordado e não lembro mais de nada".

O ACIDENTE

Três funcionários de um navio morreram em um vazamento de gás tóxico no porão de um navio que está atracado no Portocel.

Segundo o Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), morreram Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clovis Lira da Silva. Eles eram trabalhadores avulsos. Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos.