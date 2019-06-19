Dono de academia no ES morre após sofrer mal súbito em esteira

Renan Bergamaschi, de 23 anos, morreu enquanto fazia esteira na própria academia que fica em Linhares Crédito: Reprodução/Facebook

O jovem Renan Bergamaschi, de 23 anos, morreu na manhã desta terça-feira (18), vítima de mal súbito, enquanto fazia esteira na academia que ele é proprietário no distrito de Rio Quartel, em Linhares , no Norte do Estado. A morte do jovem chocou familiares e amigos.

De acordo com a prima de Renan, Vanessa Bergamaschi, o educador físico passou mal logo quando começou a correr. “Praticamente vindo pra casa para poder almoçar, quando ele resolveu fazer esteira, correr um pouquinho, o que já era de hábito dele fazer isso. E logo que ele subiu na esteira e começou a correr, ele simplesmente passou mal e caiu. A irmã dele que pediu socorro ali nas proximidades, foi conduzido para o hospital de Linhares, mas infelizmente quando chegou, já chegou sem vida”, conta.

Ainda segundo ela, o jovem era acostumado com a rotina de treinos e também adepto a corrida de rua. “Era a rotina dele. Ele treinava todos os dias, tanto musculação quanto aeróbica, ele corria, não só esteira, mas a gente fazia corrida de rua aqui em Rio Quartel mesmo”, lembra.

A família está em choque com a morte do jovem, já que além de ser educador físico, Renan levava uma vida saudável. “Na verdade a gente está meio que em choque, ninguém espera uma notícia dessas, principalmente de um menino tão novo, com 23 anos, sempre foi adepto de atividade física, sempre manteve uma alimentação saudável e aí de repente pega a gente de surpresa. Ele nunca se queixou de problema nenhum, ele fazia acompanhamento médico, recentemente ele fez exames, no elétro mesmo não constou nada, nenhum tipo de problema e hoje somos surpreendidos com essa fatalidade”, lamentou.

Perguntada sobre quem era o Renan para os familiares e amigos, Vanessa compartilhou as qualidades do jovem. “O Renan era um menino alegre que brincava com todo mundo, um menino maravilhoso, um bom filho, um bom irmão, um bom primo, um bom afilhado, um bom amigo, não tinha quem não gostasse do Renan”, ressaltou.

VELÓRIO

O velório de Renan acontece na casa onde o jovem morava em Rio Quartel de Cima e o sepultamento acontecerá às 10h desta quarta-feira (19), no cemitério de Rio Quartel, também em Linhares.