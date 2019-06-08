Depois de cinco anos parada, pavimentação da ES 446 deve ser retomada

Trecho da Rodovia ES-446 Crédito: Brunela Alves

ES 446, que liga o município de Colatina ao distrito de Itaimbé, em Itaguaçu, no Noroeste do Estado, deverá ser retomada em breve. Nesta sexta-feira (7), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assinou a ordem de serviço para asfaltar os 15,5 km restantes da rodovia, com um custo de R$ 39,8 milhões. Estagnada desde 2014, a pavimentação da, que liga o município deao distrito de Itaimbé, em, nodo Estado, deverá ser retomada em breve. Nesta sexta-feira (7), o governador do(PSB), assinou a ordem de serviço para asfaltar os 15,5 km restantes da rodovia, com um custo de R$ 39,8 milhões.

DER-ES), Luiz César Maretto Coura, é que a conclusão aconteça em menos tempo. O trecho, que está todo em território colatinense, se entende da comunidade de Acampamento até a ponte sobre o Rio Santa Joana. O prazo para o término das obras é de dois anos. Porém, a expectativa do diretor-geral do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado (), Luiz César Maretto Coura, é que a conclusão aconteça em menos tempo.

Segundo comunicado divulgado pelo governo estadual, estão previstos trabalhos de contenção e regularização de taludes, drenagem, escavação, terraplanagem e construção de muros. Já de acordo com o DER-ES, estudos topográficos já começaram a ser feitos, na semana passada, ao longo da pista que receberá a pavimentação.

OBRAS PARADAS POR CINCO ANOS

Ao todo, a ES 446 possui 29,2 km de extensão, dos quais 13,7 km já foram pavimentados entre os anos de 2012 e 2014. Entretanto, por causa de chuvas e erros no projeto realizado pela empresa vencedora da primeira licitação, a obra ficou paralisada por cerca de cinco anos. Em 2019, uma nova empresa assumirá a pavimentação da rodovia.

Diretor-geral do DER-ES, Luiz César Maretto Coura relembrou a paralisação. "É uma obra que começou ainda no primeiro governo do Casagrande e que infelizmente foi paralisada. Fizemos nova licitação, contratamos uma empresa e agora estamos reiniciando a obra, que servirá muito para toda a comunidade e região", disse.

RECUPERAÇÃO ENTREGUE EM MARILÂNDIA

Obras de recuperação no asfalto das rodovias ES 248 e ES 356 foram entregues nesta sexta-feira (7), em Marilândia Crédito: Divulgação | Governo Estadual do Espírito Santo