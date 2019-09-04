Criança fica internada após picada de escorpião no Noroeste do ES

Escorpiões voltaram a atacar no Noroeste do Espírito Santo. Desta vez, a vítima foi um menino de apenas três anos, que acabou picado enquanto estava com a família em uma fazenda localizada no interior de Governador Lindenberg. Depois de três dias internado, ele recebeu alta na manhã desta terça-feira (3).
Como o hospital particular que atendeu o menino fica na cidade vizinha de Colatina, a Prefeitura local chegou a ser notificada e a vigilância epidemiológica, por sua vez, informou que ele precisou receber seis ampolas de soro por causa da picada.
No entanto, a administração municipal esclareceu que irá notificar a Prefeitura de Governador Lindenberg para que esta possa vistoriar a fazenda, já que o caso aconteceu na cidade e, portanto, está sob a responsabilidade dela.
De acordo com a Prefeitura de Colatina, até o dia 9 do último mês de agosto, havia registro de 124 pessoas picadas por escorpião na cidade. Deste total, 105 eram moradoras do município, o que equivale a aproximadamente 84%.