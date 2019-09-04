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Mais um caso

Criança fica internada após picada de escorpião no Noroeste do ES

Menino de três anos teve alta nesta terça-feira (3); caso aconteceu em Governador Lindenberg
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 set 2019 às 22:13

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 22:13

Moradores recolheram alguns dos escorpiões encontrados no bairro Amarílio Caiado Fraga, em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Escorpiões voltaram a atacar no Noroeste do Espírito Santo. Desta vez, a vítima foi um menino de apenas três anos, que acabou picado enquanto estava com a família em uma fazenda localizada no interior de Governador Lindenberg. Depois de três dias internado, ele recebeu alta na manhã desta terça-feira (3).
 > Adolescente morre após ser picada por escorpião no ES
Como o hospital particular que atendeu o menino fica na cidade vizinha de Colatina, a Prefeitura local chegou a ser notificada e a vigilância epidemiológica, por sua vez, informou que ele precisou receber seis ampolas de soro por causa da picada.
No entanto, a administração municipal esclareceu que irá notificar a Prefeitura de Governador Lindenberg para que esta possa vistoriar a fazenda, já que o caso aconteceu na cidade e, portanto, está sob a responsabilidade dela.

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De acordo com a Prefeitura de Colatina, até o dia 9 do último mês de agosto, havia registro de 124 pessoas picadas por escorpião na cidade. Deste total, 105 eram moradoras do município, o que equivale a aproximadamente 84%.

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Colatina crianca Governador Lindenberg
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