Conselheiro Tutelar de Aracruz é afastado do cargo pela Justiça

Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Um conselheiro tutelar de Aracruz , região Norte do Estado, foi afastado do cargo pela Justiça nesta quinta-feira (09). É o segundo profissional da área destituído no município em menos de um mês. O afastamento foi solicitado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Aracruz. O pedido foi aceito pela Justiça, que determinou o afastamento imediato do servidor.

Segundo o MPES, a ação pediu a destituição da função pública do servidor com urgência, por conta da “conduta reprovável do denunciado”. “O conselheiro tutelar solicitava até R$ 220 para conduzir os adolescentes aos seus familiares após o recebimento de alta em clínica para tratamento de dependência química e toxicológica”, informou o órgão em nota.

Ainda de acordo com o Ministério Público, a conduta do conselheiro tutelar é incompatível com a função, pois favorece interesses particulares em desfavor dos interesses sociais. Os casos foram denunciados por adolescentes e famílias prejudicados pelo servidor. O caso tramita em segredo de Justiça.

Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que o conselheiro tutelar foi afastado da função por determinação judicial. A Prefeitura só irá se manifestar após conclusão do caso pelo judiciário.

OUTRO CASO

Outro conselheiro tutelar do município já havia sido afastado das funções no último dia 23 de abril. Na ação, o MPES apontou diversas irregularidades cometidas pelo suspeito. De acordo com o órgão, o servidor atuava de forma abusiva e em desconformidade com a postura necessária aos membros do Conselho Tutelar. Ele é alvo de outros procedimentos de apuração do Ministério Público.