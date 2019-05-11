Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação judicial

Conselheiro Tutelar de Aracruz é afastado do cargo pela Justiça

É o segundo profissional da área destituído na cidade em menos de um mês. Segundo o Ministério Público, o servidor cobrava para conduzir adolescentes aos familiares após alto de tratamentos de dependência química

Publicado em 

10 mai 2019 às 22:35

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 22:35

Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Um conselheiro tutelar de Aracruz, região Norte do Estado, foi afastado do cargo pela Justiça nesta quinta-feira (09). É o segundo profissional da área destituído no município em menos de um mês. O afastamento foi solicitado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Aracruz. O pedido foi aceito pela Justiça, que determinou o afastamento imediato do servidor.
Segundo o MPES, a ação pediu a destituição da função pública do servidor com urgência, por conta da “conduta reprovável do denunciado”. “O conselheiro tutelar solicitava até R$ 220 para conduzir os adolescentes aos seus familiares após o recebimento de alta em clínica para tratamento de dependência química e toxicológica”, informou o órgão em nota.
Ainda de acordo com o Ministério Público, a conduta do conselheiro tutelar é incompatível com a função, pois favorece interesses particulares em desfavor dos interesses sociais. Os casos foram denunciados por adolescentes e famílias prejudicados pelo servidor. O caso tramita em segredo de Justiça.
Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que o conselheiro tutelar foi afastado da função por determinação judicial. A Prefeitura só irá se manifestar após conclusão do caso pelo judiciário.
OUTRO CASO
Outro conselheiro tutelar do município já havia sido afastado das funções no último dia 23 de abril. Na ação, o MPES apontou diversas irregularidades cometidas pelo suspeito. De acordo com o órgão, o servidor atuava de forma abusiva e em desconformidade com a postura necessária aos membros do Conselho Tutelar. Ele é alvo de outros procedimentos de apuração do Ministério Público.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Justiça MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados