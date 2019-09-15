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Noroeste do ES

Com cartão-postal reconstruído, Vila Valério inaugura novo cruzeiro

No início do ano, a cruz caiu por causa de uma tempestade; estrutura atual custou R$ 70 mil
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 set 2019 às 13:58

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 13:58

Sete meses depois de ver o cartão-postal da cidade ir ao chão por causa de uma forte tempestade, o município de Vila Valério, no Noroeste do Estado, reinaugurou o novo Cruzeiro na tarde deste sábado (14). Sem a antiga cobertura por lona, a nova estrutura ficará à mostra, justamente para que seja mais resistente aos ventos.
Além de ser vazada, a nova cruz também passou por procedimentos que a tornam menos suscetíveis aos efeitos da maresia e da ferrugem. Pesando três toneladas, ela também ganhou altura e chegou aos 33 metros. Ao todo, a reconstrução custou R$ 70 mil, valor doado inteiramente pela população local.
Para participar da reinauguração, aproximadamente 600 pessoas subiram centenas de degraus até chegar ao topo da Pedra do Cruzeiro, que fica a cerca de 329 metros de altura. Lá, uma missa de exaltação à Santa Cruz foi celebrada durante a tarde. No final, a nova estrutura foi abençoada, com um belo pôr do sol ao fundo.
Pároco de Vila Valério há três anos, o Padre Enizael resumiu a importância do Cruzeiro. “Para quem é cristão, a cruz tem uma simbologia muito forte: é sinal de esperança e de fé. Para além disso, ela também é um patrimônio turístico e cultural da cidade; e acho que por este motivo todos se envolveram nessa reconstrução”.
TRANSPORTADO DE HELICÓPTERO
Depois de seis meses de arrecadação, a nova estrutura começou a ser construída por uma metalúrgica local, no início de julho. A fabricação levou cerca de 30 dias e contou com uma viagem para Belo Horizonte (MG), onde ela foi galvanizada – processo em que o ferro é coberto por zinco para ficar mais resistente a corrosões.
De volta ao Espírito Santo, ela foi levada em várias viagens ao topo da Pedra do Cruzeiro, por um helicóptero da Polícia Militar, que também fez o transporte da antiga cruz. Já no local de fixação, ela começou a ser montada. Toda a instalação levou aproximadamente mais um mês e foi finalizada no início de setembro.
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CARTÃO-POSTAL DESDE 2014
O Cruzeiro de Vila Valério é o principal ponto turístico da cidade há cinco anos. No dia 14 de setembro de 2014, data em que é comemorado o dia de Santa Cruz, ele foi instalado pela primeira vez. Desde então, do alto de seus antigos 32 metros, ele ganhou importância e ultrapassou o âmbito religioso para se tornar o cartão-postal do município.

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