Com cartão-postal reconstruído, Vila Valério inaugura novo cruzeiro

cartão-postal da cidade ir ao chão por causa de uma forte tempestade, o município de Vila Valério, no Noroeste do Estado, reinaugurou o novo Cruzeiro na tarde deste sábado (14). Sem a antiga cobertura por lona, a nova estrutura ficará à mostra, justamente para que seja mais resistente aos ventos. Sete meses depois de ver o, o município de, nodo Estado, reinaugurou o novo Cruzeiro na tarde deste sábado (14). Sem a antiga cobertura por lona, a nova estrutura ficará à mostra, justamente para que seja mais resistente aos ventos.

Além de ser vazada, a nova cruz também passou por procedimentos que a tornam menos suscetíveis aos efeitos da maresia e da ferrugem. Pesando três toneladas, ela também ganhou altura e chegou aos 33 metros. Ao todo, a reconstrução custou R$ 70 mil, valor doado inteiramente pela população local.

Para participar da reinauguração, aproximadamente 600 pessoas subiram centenas de degraus até chegar ao topo da Pedra do Cruzeiro, que fica a cerca de 329 metros de altura. Lá, uma missa de exaltação à Santa Cruz foi celebrada durante a tarde. No final, a nova estrutura foi abençoada, com um belo pôr do sol ao fundo.

Pároco de Vila Valério há três anos, o Padre Enizael resumiu a importância do Cruzeiro. “Para quem é cristão, a cruz tem uma simbologia muito forte: é sinal de esperança e de fé. Para além disso, ela também é um patrimônio turístico e cultural da cidade; e acho que por este motivo todos se envolveram nessa reconstrução”.

TRANSPORTADO DE HELICÓPTERO

Depois de seis meses de arrecadação, a nova estrutura começou a ser construída por uma metalúrgica local, no início de julho. A fabricação levou cerca de 30 dias e contou com uma viagem para Belo Horizonte (MG), onde ela foi galvanizada – processo em que o ferro é coberto por zinco para ficar mais resistente a corrosões.

Espírito Santo, ela foi levada em várias viagens ao topo da Pedra do Cruzeiro, por um helicóptero da Polícia Militar, que também fez o transporte da antiga cruz. Já no local de fixação, ela começou a ser montada. Toda a instalação levou aproximadamente mais um mês e foi finalizada no início de setembro. De volta ao, ela foi levada em várias viagens ao topo da Pedra do Cruzeiro, por um helicóptero da, que também fez o transporte da antiga cruz. Já no local de fixação, ela começou a ser montada. Toda a instalação levou aproximadamente mais um mês e foi finalizada no início de setembro.