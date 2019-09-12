Colecionador de Linhares mantém museu em casa com mais de 2 mil peças

Joabi com parte de sua coleção de objetos antigos Crédito: Arquivo pessoal

A paixão por objetos antigos fez um supervisor de vendas de Linhares montar um museu com mais de duas mil peças dentro de casa. Morador do bairro Shell, Joabi Pereira, de 43 anos, contou que começou sua coleção quando fez uma viagem ao Rio de Janeiro há 23 anos.

"Fiquei na casa de um senhor chamado Joaquim, que era dono de um antiquário. Ele me presenteou com um objeto chamado caçamba, que era usado em sela para mulheres cavalgarem. Tem mais de 150 anos. Fiquei tão encantado que acabou despertando essa paixão por peças antigas e passei a colecionar", detalhou.

PEÇA MAIS ANTIGA

A peça mais antiga do seu acervo é um moitão de corda, que era usado para içar velas de antigas embarcações como as caravelas. Segundo ele, o objeto é da época das Capitanias Hereditárias, no século XVI. "Quem coleciona se torna um guardião de peças que contam histórias de algum período", filosofa Joabi.

DOAÇÕES

A maior parte do acervo é de peças compradas pelo supervisor de vendas. Mas também há peças que foram doadas a ele. "As pessoas sabem do meu amor pelo colecionismo, então acabam fazendo doações. Mas a maioria eu comprei em leilões que acontecem em todo o Brasil", afirmou.

COLEÇÃO

Diversas peças em museu particular, em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

Parte da coleção foi trazida da França, em uma viagem feita ao país europeu em 2014. "Eu trouxe 25 peças, entre elas uma buzina de 1910, ferramentas e um capacete da Segunda Guerra Mundial. Fiquei encantado como o europeu gosta de museus e valoriza os objetos antigos. É uma questão cultural. Infelizmente, no Brasil não é assim", lamentou Joabi.

Em cômodas de sua casa, o colecionador tem diversos objetos, como quadros, porcelanas, moedas, utensílios domésticos e móveis antigos. “Mas o que mais tenho são ferramentas, especialmente de carpintaria. Muitas delas são peças únicas, feitas por carpinteiros, e tenho também ferramentas que foram trazidas por imigrantes italianos”, contou Joabi.

SONHO

Quadros e outras peças do museu particular, em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

Além disso, ele tem um consultório de 1920 completo, que era de um dentista de Linhares. "Comprei todos os objetos com a família dele. Por falta de espaço, não posso deixar montado. A cadeira mesmo fica desmontada, guardada em uma caixa de cadeira", explicou.

E por não ter onde guardar mais, ele disse que deixa de comprar peças grandes. "Meu sonho é conseguir um espaço para expor os objetos e abrir para visitação. Porque como está tudo dentro da minha casa, não posso abrir para visitar. Tento com a Prefeitura de Linhares há anos um espaço, mas até hoje não consegui", afirmou o supervisor de vendas.

Por conta disso, Joabi coloca seu acervo à disposição de qualquer prefeitura do Estado que tenha o projeto de um museu, mas que precise de peças. "A única condição é que desejo ser o curador, para cuidar de perto da coleção", afirmou o colecionador.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE LINHARES

Em nota, a Prefeitura de Linhares explicou que o assunto já é discutido pelo Conselho Municipal de Cultura e que busca parceria de recursos com os governos estadual e federal para a abertura de um museu em Linhares, onde colecionadores do município terão a oportunidade de apresentar o seu material para exposição.