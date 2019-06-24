Colatina fica com apenas uma farmácia municipal após fim de contrato

Fila para ser atendido tomava conta da parte externa da farmácia municipal do centro de Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado, tem para atender a população, apenas uma está funcionando. Há duas semanas, o contrato que a Prefeitura tinha com uma organização de saúde chegou ao fim, e as unidades localizadas nos bairros ficaram sem farmacêuticos para realizar o atendimento. Das nove farmácias municipais que a cidade de, nodo Estado, tem para atender a população, apenas uma está funcionando. Há duas semanas, o contrato que a Prefeitura tinha com uma organização de saúde chegou ao fim, e as unidades localizadas nos bairros ficaram sem farmacêuticos para realizar o atendimento.

Consequentemente, a farmácia localizada no centro da cidade passou a sofrer com a superlotação, já que é a única que possui farmacêuticos contratados diretamente pelo município. “Cheguei dez minutos depois de abrir e já estava com fila até o lado de fora; e se chego mais tarde, é pior ainda”, contou o aposentado José Soares da Silva.

No lado de dentro da farmácia, todas as cadeiras estavam ocupadas e pessoas aguardam serem chamadas de pé Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Por causa da demora e do horário de funcionamento, restringido entre 7h30 e 15h30, de segunda a sexta-feira, a dona de casa Maria de Fátima estava tentando, pela terceira vez, ser atendida. “Semana passada fiquei das 8h às 12h e fui embora para buscar meu filho, sem conseguir pegar o remédio. Hoje estou aqui de novo, mas tem mais de 30 pessoas na minha frente”, desabafou.

TAMBÉM FALTA REMÉDIO

diabetes. O aposentado Deosdete dos Santos foi buscar o remédio para a esposa, mas não conseguiu. “Como não tem aqui, vou ser obrigado a comprar. Cada caixa é R$ 25 e esse dinheiro faz falta”, disse. Como se não bastasse a espera, a população de Colatina também está sofrendo com a falta de gliclazida, um medicamento utilizado no tratamento de. O aposentado Deosdete dos Santos foi buscar o remédio para a esposa, mas não conseguiu. “Como não tem aqui, vou ser obrigado a comprar. Cada caixa é R$ 25 e esse dinheiro faz falta”, disse.

Farmácia municipal do centro de Colatina fica na Rua Cassiano Castelo, 214 Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

NORMALIZAÇÃO SEM DATA

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina afirmou que está com um processo seletivo para contratação e convocação de novos farmacêuticos para trabalhar nas unidades de saúde dos bairros Ayrton Senna, Honório Fraga, Bela Vista, Carlos Germano Naumann, Columbia, Cézar Melotti, Santo Antônio e Maria das Graças.