Colatina fica com apenas uma farmácia municipal após fim de contrato

Das nove farmácias municipais que a cidade de Colatina, no Noroeste do Estado, tem para atender a população, apenas uma está funcionando. Há duas semanas, o contrato que a Prefeitura tinha com uma organização de saúde chegou ao fim, e as unidades localizadas nos bairros ficaram sem farmacêuticos para realizar o atendimento.
Consequentemente, a farmácia localizada no centro da cidade passou a sofrer com a superlotação, já que é a única que possui farmacêuticos contratados diretamente pelo município. “Cheguei dez minutos depois de abrir e já estava com fila até o lado de fora; e se chego mais tarde, é pior ainda”, contou o aposentado José Soares da Silva.
Por causa da demora e do horário de funcionamento, restringido entre 7h30 e 15h30, de segunda a sexta-feira, a dona de casa Maria de Fátima estava tentando, pela terceira vez, ser atendida. “Semana passada fiquei das 8h às 12h e fui embora para buscar meu filho, sem conseguir pegar o remédio. Hoje estou aqui de novo, mas tem mais de 30 pessoas na minha frente”, desabafou.
TAMBÉM FALTA REMÉDIO
Como se não bastasse a espera, a população de Colatina também está sofrendo com a falta de gliclazida, um medicamento utilizado no tratamento de diabetes. O aposentado Deosdete dos Santos foi buscar o remédio para a esposa, mas não conseguiu. “Como não tem aqui, vou ser obrigado a comprar. Cada caixa é R$ 25 e esse dinheiro faz falta”, disse.
NORMALIZAÇÃO SEM DATA
Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina afirmou que está com um processo seletivo para contratação e convocação de novos farmacêuticos para trabalhar nas unidades de saúde dos bairros Ayrton Senna, Honório Fraga, Bela Vista, Carlos Germano Naumann, Columbia, Cézar Melotti, Santo Antônio e Maria das Graças.
Já em relação ao remédio gliclazida, a administração municipal informou que a entrega da compra está atrasada devido a problemas na produção do medicamento no laboratório responsável, mas que o estoque deve ser normalizado até o próximo domingo (30). A volta dos atendimentos nas outras farmácias, porém, ficou sem data.