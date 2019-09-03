Cogumelo encontrado no Norte do ES vai ser estudado em universidades

Cogumelo gigante foi encontrado em lavoura de café no Norte do Estado Crédito: Ana Caroline Pontes

cogumelo gigante, encontrado em uma lavoura de café em Barra de São Francisco , no Norte do Estado, na última segunda-feira (02), vai virar objeto de pesquisa em universidades do país. O tamanho do fungo despertou o interesse e a curiosidade de pesquisadores, que querem fazer análises mais aprofundadas da espécie.

Universidade Federal do Espírito Santo. "Mesmo, aparentemente, já sendo uma espécie conhecida não é todo dia que achamos algo desse tamanho", declarou o biólogo Rodolpho Waichert, que é doutorando em Biologia Vegetal, na

O interesse surgiu após Rodolpho compartilhar as fotos do cogumelo, com especialistas em fungos de outras universidades do país com o objetivo de identificar a espécie. O cogumelo pesa aproximadamente

6 quilos

e mede quase

um metro

, segundo o cafeicultor que o encontrou.

Todos os pesquisadores ficaram bem interessados em receber um pedaço do fungo para fazer uma análise e ver efetivamente qual a espécie, se é alguma coisa nova, porque todo mundo ficou impressionado com o tamanho, não é algo comum Rodolpho Waichert

Ufes e fará parte da coleção da universidade. Outras instituições que demonstraram interesse em obter uma amostra para realizar análises são a Universidade Federal de Viçosa (UFV). De acordo com Rodolpho, o fungo vai ser estudado pelae fará parte da coleção da universidade. Outras instituições que demonstraram interesse em obter uma amostra para realizar análises são a Universidade Federal de Lavras (UFLA)

A família do cafeicultor que encontrou o cogumelo disse que vai colaborar com as pesquisas e não vê a hora de saber como o cogumelo cresceu ali.

"Achamos muito diferente e queremos saber como isso aconteceu. É a primeira vez que a gente encontra um cogumelo desse tamanho", disse Ana Caroline Pontes.