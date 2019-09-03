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Na lavoura de café

Cogumelo encontrado no Norte do ES vai ser estudado em universidades

Pesquisadores vão colher amostras do fungo para fazerem estudos mais aprofundados em universidades do país
Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

03 set 2019 às 13:17

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 13:17

Cogumelo gigante foi encontrado em lavoura de café no Norte do Estado Crédito: Ana Caroline Pontes
O cogumelo gigante, encontrado em uma lavoura de café em Barra de São Francisco, no Norte do Estado, na última segunda-feira (02), vai virar objeto de pesquisa em universidades do país. O tamanho do fungo despertou o interesse e a curiosidade de pesquisadores, que querem fazer análises mais aprofundadas da espécie. 
"Mesmo, aparentemente, já sendo uma espécie conhecida não é todo dia que achamos algo desse tamanho", declarou o biólogo Rodolpho Waichert, que é doutorando em Biologia Vegetal, na Universidade Federal do Espírito Santo. 
O interesse surgiu após Rodolpho compartilhar as fotos do cogumelo, com especialistas em fungos de outras universidades do país com o objetivo de identificar a espécie. O cogumelo pesa aproximadamente
6 quilos
e mede quase
um metro
, segundo o cafeicultor que o encontrou. 
Todos os pesquisadores ficaram bem interessados em receber um pedaço do fungo para fazer uma análise e ver efetivamente qual a espécie, se é alguma coisa nova, porque todo mundo ficou impressionado com o tamanho, não é algo comum
Rodolpho Waichert
De acordo com Rodolpho, o fungo vai ser estudado pela Ufes e fará parte da coleção da universidade. Outras instituições que demonstraram interesse em obter uma amostra para realizar análises são a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
A família do cafeicultor que encontrou o cogumelo disse que vai colaborar com as pesquisas e não vê a hora de saber como o cogumelo cresceu ali. 
"Achamos muito diferente e queremos saber como isso aconteceu. É a primeira vez que a gente encontra um cogumelo desse tamanho", disse Ana Caroline Pontes. 
Cogumelo encontrado no Norte do ES vai ser estudado em universidades

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