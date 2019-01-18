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Acidente grave

Ciclista morre atropelado na BR 101 em João Neiva

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira; rodovia ficou parcialmente interditada por 4h

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 21:12

Publicado em 

17 jan 2019 às 21:12
Ciclista morre após atropelamento na BR 101 Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um ciclista morreu atropelado por um carro, após tentar atravessar a BR 101, na altura do km 206, em João Neiva, no Norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira (17), na segunda faixa da rodovia, sentido norte. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, uma ambulância foi enviada ao local, mas a vítima acabou vindo a óbito ainda na estrada.
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Para realizar o atendimento, a BR 101 precisou ser parcialmente interditada, com desvio para a faixa um do sentido Norte. A interdição durou cerca de quatro horas e terminou por volta das 15h10. Além da ambulância, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 também acionou uma viatura de inspeção e um guincho, que compareceram ao local.
Ainda por meio de nota, a concessionária afirmou que a via é sinalizada e que havia uma passarela para pedestre a 700 metros do lugar no qual aconteceu o acidente.

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