Ciclista morre atropelado na BR 101 em João Neiva

Um ciclista morreu atropelado por um carro, após tentar atravessar a, na altura do km 206, em, nodo Estado. O acidente aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira (17), na segunda faixa da rodovia, sentido norte. De acordo com a, concessionária que administra a via, uma ambulância foi enviada ao local, mas a vítima acabou vindo a óbito ainda na estrada.