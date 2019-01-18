Ciclista morre atropelado na BR 101 em João Neiva

Um ciclista morreu atropelado por um carro, após tentar atravessar a BR 101, na altura do km 206, em João Neiva, no Norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira (17), na segunda faixa da rodovia, sentido norte. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, uma ambulância foi enviada ao local, mas a vítima acabou vindo a óbito ainda na estrada.
Para realizar o atendimento, a BR 101 precisou ser parcialmente interditada, com desvio para a faixa um do sentido Norte. A interdição durou cerca de quatro horas e terminou por volta das 15h10. Além da ambulância, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 também acionou uma viatura de inspeção e um guincho, que compareceram ao local.
Ainda por meio de nota, a concessionária afirmou que a via é sinalizada e que havia uma passarela para pedestre a 700 metros do lugar no qual aconteceu o acidente.