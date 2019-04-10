Chuva no ES: ruas alagadas em Pinheiros

A chuva começou por volta das 14h50. Até a publicação desta reportagem, nenhuma ocorrência de desabamento, destelhamento e de pessoas desalojadas ou desabrigadas havia sido registrada.

Depois de vários dias de tempo seco e sol forte, a chuva retorna à Grande Vitória, com expectativa de acumulados elevados nos próximos dias. A umidade tende a ficar elevada no Estado e a chuva acontece pelo menos até o sábado (13).