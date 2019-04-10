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Norte do ES

Chuva no ES: ruas alagadas em Pinheiros

Temporal atingiu a cidade por cerca de uma hora; apesar dos alagamentos, a Defesa Civil não registrou ocorrências graves

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 19:16

Publicado em 

10 abr 2019 às 19:16
Chuva forte alaga ruas do centro da cidade de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo Crédito: Internauta
A chuva que durou apenas uma hora em Pinheiros, no Extremo Norte do Espírito Santo, foi suficiente para alagar algumas ruas do Centro da cidade, durante a tarde desta quarta-feira (10). De acordo com o Coordenador da Defesa Civil do município, Gilvan Rocha, algumas casas e comércios da região também foram tomados pela água.
 > Chuva no ES: raio atinge escola em Aracruz
A chuva começou por volta das 14h50. Até a publicação desta reportagem, nenhuma ocorrência de desabamento, destelhamento e de pessoas desalojadas ou desabrigadas havia sido registrada.
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PREVISÃO DE CHUVA EM TODO O ESTADO
A forte tempestade que atingiu o Rio de Janeiro durante a tarde e noite de segunda-feira (8) causou apreensão em toda a região Sudeste. Para o Espírito Santo, existem avisos de atenção ainda para esta quarta-feira (10). 
Depois de vários dias de tempo seco e sol forte, a chuva retorna à Grande Vitória, com expectativa de acumulados elevados nos próximos dias. A umidade tende a ficar elevada no Estado e a chuva acontece pelo menos até o sábado (13).
De acordo com o Climatempo, a presença de um sistema de baixa pressão deve provocar uma virada no tempo no Espírito Santo. À medida que o sistema se desloca pelo mar, os ventos conseguem trazer umidade e favorecer a formação das nuvens de chuva. A chuva ganha intensidade por outras áreas na quarta-feira (10) e na quinta-feira (11).

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alagamento chuva defesa civil espírito santo Pinheiros
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