Carros batem de frente e motoristas ficam feridos na BR 101, São Mateus

Dois carros bateram de frente na manhã deste sábado (19), na Rodovia BR 101, em São Mateus , região Norte do Estado. O acidente aconteceu no quilômetro 73, próximo ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, por volta das 7h10. Os condutores dos veículos ficaram levemente feridos, foram socorridos e levados a um hospital do município.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Fiat Siena vinha no sentido sul da rodovia e seguia para o CDP quando fez uma conversão sem parar no acostamento. Com isso, bateu de frente em um Volkswagen Saveiro que vinha no sentido norte da BR, seguindo para Guriri.

O condutor do Siena estava com a família no automóvel e levaria a neta para visitar o pai no CDP. Já a motorista do Saveiro estava sozinha. Todos foram levados ao Hospital Estadual Roberto Silvares pela ambulância da Eco101, concessionária que administra a via. Apenas os condutores apresentavam ferimentos leves, foram atendidos no pronto-socorro e passam bem.