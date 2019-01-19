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Acidente

Carros batem de frente e motoristas ficam feridos na BR 101, São Mateus

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 73, próximo ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Os condutores foram socorridos, levados a um hospital da região e passam bem

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 13:14

Publicado em 

19 jan 2019 às 13:14
Dois carros bateram de frente na manhã deste sábado (19), na Rodovia BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado. O acidente aconteceu no quilômetro 73, próximo ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, por volta das 7h10. Os condutores dos veículos ficaram levemente feridos, foram socorridos e levados a um hospital do município.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Fiat Siena vinha no sentido sul da rodovia e seguia para o CDP quando fez uma conversão sem parar no acostamento. Com isso, bateu de frente em um Volkswagen Saveiro que vinha no sentido norte da BR, seguindo para Guriri.
> Acidente entre carro e motos mata duas pessoas e interdita a BR 262
O condutor do Siena estava com a família no automóvel e levaria a neta para visitar o pai no CDP. Já a motorista do Saveiro estava sozinha. Todos foram levados ao Hospital Estadual Roberto Silvares pela ambulância da Eco101, concessionária que administra a via. Apenas os condutores apresentavam ferimentos leves, foram atendidos no pronto-socorro e passam bem.
Ainda segundo a PRF, a rodovia foi parcialmente interditada por alguns minutos e funcionou no sistema pare e siga, por conta do acidente. Pouco tempo depois, a pista foi liberada novamente.

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