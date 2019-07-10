Carro capota em acidente com caminhão na BR 101, em Linhares

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, a colisão aconteceu no quilômetro 145 da rodovia, na altura do bairro São José, por volta das 18h10. Para o atendimento foram acionados recursos da concessionária que administra a BR 101 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Corpo de Bombeiros foi chamado e esteve no local, mas o socorro das vítimas foi feito pela ambulância da Eco 101.